Quartararo se pone al frente con la Yamaha que deja Rossi

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) mejoraron este domingo el registro del primer día del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en la segunda jornada de los primeros test de pretemporada en el circuito catarí de Losail.

Quartararo, piloto oficial de Yamaha en el puesto del italiano Valentino Rossi, fue el único en bajar del minuto y 54 segundos al rodar en 1:53.940, 77 milésimas de segundo más rápido que el australiano Miller, quien también estrena equipo, al pasar de la escudería satélite de Pramac a la oficial de Ducati.

La segunda jornada de test comenzó con la misma tranquilidad que la anterior, esperando la mayoría de los pilotos oficiales a que se estabilizasen las condiciones de la pista para comenzar a rodar con los cambios solicitados a los ingenieros tras un intenso primer día de entrenamientos.

Una vez que la mayoría de los pilotos salieron a pista pudo verse cómo comenzaron a rebajar los tiempos casi todos los pilotos, buscando con mayor intensidad los límites de la pista, lo que durante la jornada propició las caídas, todas ellas sin consecuencias, de los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Alex Rins (Suzuki GSX RR) o el surafricano Brad Binder (KTM RC 16).

Entre las novedades destacaron, además de las tomas de aires inferiores del carenado de las Ducati oficiales, unos alerones más aerodinámicos y grandes en la Honda del japonés Takaaki Nakagami, mientras que el piloto oficial de la escuadra Repsol Honda el español Pol Espargaró continuó con su proceso de adaptación a la nueva moto, lo que no le impidió mejorar su mejor tiempo personal para situarse duodécimo, justo por detrás del portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16).

Ya en la última hora de la sesión de entrenamientos los principales pilotos comenzaron a "aplicarse" a fondo, como en el caso de Fabio Quartararo, el único que bajó del minuto y 54 segundos, perseguido relativamente de cerca por Jack Miller, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V).

Mejoró notablemente en su rendimiento y en su posición el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que pasó de la decimoséptima posición del sábado a la duodécima del domingo con un mejor tiempo de 1:54.673 tras completar un total de 62 vueltas.

El pequeño de los hermanos Espargaró cumplió con la programación que tenía previsto estos primeros días de entrenamientos para rodar el máximo de kilómetros con su nueva moto y acostumbrarse a todas las diferencias respecto a la anterior KTM RC 16 que pilotó las últimas temporadas, en particular y como comentó, el tren delantero y el motor.



Rossi, vigésimo

Alex Márquez (Honda RC 213 V) también tuvo un día intenso y mejor sus registros personales para conseguir la decimocuarta posición, mientras que el caso del italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), fue distinto pues se vio relegado hasta una discreta vigésima posición de la tabla de tiempos mientras que su pupilo y compañero de equipo, Franco Morbidelli, acabó en una más que meritoria cuarta plaza a poco más de dos décimas de segundo de Quartararo.

Entre los debutantes, el mejor fue el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20), que acabó en la decimosexta posición, mientras su compañero de equipo, el también debutante Luca Marini, hermano de Valentino Rossi, fue decimoctavo.

El campeón del mundo, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) finalizó la jornada en la octava posición, a poco más de medio segundo del francés Quartararo, justo por delante del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), compañero de Jack Miller en Pramac.

Jorge Martín, otro de los debutantes, colocó su Ducati Desmosedici GP20 en la decimonovena plaza, justo por delante de Valentino Rossi, en tanto que el valnciano Iker Lekuona (KTM RC 16), acabó vigésimo tercero.

"He probado muchas cosas en la moto para KTM y también para mí", explicó el valenciano del Tech3 KTM; en su segunda temporada completa con el equipo. "He seguido mejorando mi rendimiento, sobre todo con mi estilo de conducción para readaptarme a la moto. Además, con la temperatura me he sentido más seguro esta noche, así que estoy bastante satisfecho en este sentido. No he comprobado el resultado a lo largo del día, ya que estaba totalmente concentrado en mi rendimiento y en mi trabajo. Todavía nos quedan tres días de pruebas para ir más rápido, así que veremos qué pasa la semana que viene", añadió.