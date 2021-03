Jorge Lorenzo incendia MotoGP con sus comentarios

Jorge Lorenzo sigue presumiendo de su 'dolce vita' en las redes y de sus vacaciones de lujo perpetuas (ahora en las Maldivas). Sin embargo, entre esporádicas apariciones en programas de televisión como MaskSinger, donde cantó disfrazado de cuervo, se resiste a desaparecer del primer plano en MotoGP y estos días ejerce de comentarista particular de los test de Catar en sus cuentas de twitter e instagram.



Incluso se lo preguntó a sus seguidores: "¿Quereis mis impresiones sobre los test?" Sus primeros mensajes fueron acertados y seguro que sus fans se lo agradecieron, pero se torcieron a raíz de un desafortunado comentario sobre Cal Crutchlow, el piloto que le sustituyó como probador en Yamaha el pasado año.





Hoy empiezan los #QatarTest de @MotoGP??. ¿Os gustaría que compartiera mis impresiones sobre el inicio de la temporada? — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) March 5, 2021

I prefer to be good human than a champion! Love u Cal! ??? https://t.co/Wpq8YjeBYy — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) March 7, 2021

Better to be both right? I assure you that it is a wonderful sensation and hopefully one day you'll be able to try it too! ??? https://t.co/7YDlvZ895O — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) March 8, 2021

0 victories in 18 years really!!?? I knew your manager is a beast but the fact that you are still in motogp can be just magic... ?????



At least Cal and Jack won a few races... https://t.co/BMzQBoMuQB pic.twitter.com/uUrClfF4fO — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) March 8, 2021

El pique viene de lejos, cuando Crutchlow comentó que "Respeto totalmente a Lorenzo como corredor, cinco veces campeón del mundo. Él te dirá mucho que es cinco veces campeón del mundo, pero es increíble como piloto y es muy, muy especial sobre la moto. Pero eso no significa que sea un gran probador". Lorenzo replicó al de Coventry: "No entiendo la decisión de Yamaha. Es como cambiar el oro por el bronce".Estos días,, un giro de izquierdas que los pilotos afrontan después de hacer dos curvas de derechas y recorrer la recta principal. Esto provoca una bajada de temperatura en el flanco izquierdo del neumático delantero y convierte a esta curva en un escenario habitual de accidentes.Al ver la foto de la caída publicada por MotoGP, Lorenzo ha soltado en inglés: "Os lo dije". Se refiere a cuando señaló a finales del año pasado:Si aquel anterior comentario ya no gustó nada a sus colegas de profesión, el de ahora ha elevado la tensión.Ya tienes 26 años. Concéntrate en las cosas importantes y no malgastes tu talento".Aleix Espargaró también se ha metido en la conversación: "¡Prefiero ser un buen humano que un campeón! ¡Te amo Cal!."Mejor ser ambos, ¿verdad? ¡Te aseguro que es una sensación maravillosa y ojalá algún día puedas probarlo también!.Aleix ha vuelto a la carga y le ha recordado que el 59.3% de los fans que participaron en su encuesta dijeron que 'NO' a que Lorenzo diera sus impresiones sobre los test de pretemporada en Catar." 0 victorias en 18 años de verdad !! ?? Sabía que tu manager es una bestia, pero el hecho de que todavía estés en motogp puede ser simplemente mágico... Al menos Cal y Jack ganaron algunas carreras".Incluso el padre de Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo, se metió en la conversación con una foto de Aleix Espargaró junto a los dos premios Nobel de la Paz, Ghandi y Teresa de Calcuta.