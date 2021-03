Lecuona 'rescata' a Álex Márquez tras sufrir una dura caída en Doha

Jornada accidentada para Alex Márquez (LCR Honda Castrol) en el Circuito Internacional de Losail. Durante la disputa del cuarto día de pruebas del Test Oficial de Qatar, el piloto de Cervera sufrió una dura caída de 'highside' que le provocó una pequeña fractura en el cuarto hueso metatarsiano de su pie derecho.



El doble campeón mundial fue trasladado a su box por el valenciano Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing) y acto seguido fue desplazado al centro médico del circuito donde se le diagnosticó una pequeña fractura de 2 mm en el cuarto metatarsiano debido a su caída en la novena curva del trazado catarí. Posteriormente, fue trasladado al hospital para pasar más pruebas.Queda por ver si el menor de los Márquez, que ha acumulado un total de 5 caídas en el Test, podrá completar su programa de pruebas en Losail debido a su pequeña lesión y hasta qué punto le puede condicionar de cara a la disputa de la primera cita de la temporada, el Gran Premio Barwa de Qatar, a finales de mes.







