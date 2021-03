MotoGP tiene motivos para vacunarse

MotoGP ha empezado a vacunar a pilotos y miembros de los equipos este viernes, último día de tests oficiales. Una medida anunciada este jueves tras el ofrecimiento del Gobierno de Catar al paddock de MotoGP. El consejero delegado de la organizadora del campeonato del mundo de motociclismo, Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, compartió su opinión sobre la oportunidad y lo importante que es asegurarse de que el Mundial de MotoGP pueda correr con la mayor seguridad posible.

En declaraciones facilitadas por Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta explica los motivos que han llevado a MotoGP a ofrecer a la familia del paddock estas vacunaciones.

"Desde 2004, Qatar forma parte del Campeonato del Mundo FIM de MotoGP y desde 2007 es el primer Gran Premio del año. Se ha convertido en una tradición y todo el mundo está muy contento de empezar allí. Este año, gracias a que la relación entre el gobierno y Dorna siempre ha sido fantástica, y debido a la situación y a que es difícil ir a los GP de América, decidimos proponer a las autoridades de Qatar organizar dos Grandes Premios consecutivos en Losail y hacer todos los test aquí. Esto era importante para la familia de MotoGP. El gobierno de Qatar, donde el programa de vacunación va tan bien, nos ofreció entonces la oportunidad de vacunar el paddock y eso es algo increíble para nosotros. Toda la familia de MotoGP lo aprecia mucho. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al gobierno de Qatar", comenta sobre esta oportunidad de vacunación.

Asimismo destaca la importancia que tiene este programa, voluntario y no obligatorio, para aumentar la seguridad de todos en el paddock: "Esto es muy importante para nosotros. Durante 2020 hemos seguido protocolos muy importantes para mantener una burbuja entre la gente del paddock de MotoGP, que se ha reducido en número respecto a 2019... pero nos ha permitido tener una temporada segura el año pasado. Ahora, el gobierno de Qatar nos ofrece la oportunidad de vacunarnos, pero cada persona decide si acepta o no. La gran mayoría de las personas han aceptado y están muy contentas de hacerlo, algunas personas por diferentes razones no pueden. Pero estamos muy contentos porque estas vacunas nos permiten aumentar la seguridad y disminuir la contaminación. Es muy importante para la seguridad, por supuesto en Qatar y especialmente en los otros Grandes Premios. La familia de MotoGP, la gran mayoría, estará vacunada".

Y por último, insiste en el ejemplo que los pilotos pueden dar para aquellos más reacios a vacunarse: "Nuestros pilotos son personas muy populares, especialmente para las generaciones más jóvenes. Son muy cuidadosos con su salud y toman sus decisiones para estar lo más fuertes posible, y evitar el contagio. El año pasado demostramos con nuestra burbuja que es posible trabajar en todo el mundo con pocos casos, e incluso esos espero que con las vacunas se puedan reducir. Creo que es un modelo importante para la sociedad y, gracias a Qatar, tenemos la oportunidad de mostrar al mundo lo importante que es que todos nuestros héroes se vacunen".