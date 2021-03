Marc Márquez ya rueda en Montmeló

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha regresado de Catar, donde viajó este fin de semana para vacunarse de la COVID-19 como el resto del paddock, y acelera su proceso de recuperación tras recibir el visto bueno del equipo médico que le operó en la Clínica Ruber Internacional de Madrid y que dirigen Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña.



Este martes ya se ha subido en el circuito de Montmeló a una Honda RC 213V-S de calle, con el objetivo de estar listo lo antes posible. Cabe recordar que el piloto de Honda Repsol está inscrito para el primer Gran Premio de Catar, primera carrera de la temporada, del 28 de marzo, aunque su presencia no está confirmada.





Día de Test en Montmeló con la RC213V-S! ??

Test day in Montmelo with the RC213V-S!#stepbystep pic.twitter.com/saTofU3PN2