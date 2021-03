Marc Márquez niega tener miedo en 'Fearless', su último documental

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) protagoniza el DAZN Originals 'FEARLESS', en el que explica su relación con el miedo y las lesiones y en el que asegura que volverá sin miedo, el que nunca ha tenido, a las pistas en cuanto esté recuperado de su lesión de húmero.



"Si no puedo ser el mismo Marc Márquez, no vuelvo", asegura Marc Márquez, que afronta el tramo final de su larga recuperación, en 'FEARLESS', documental que presenta la relación de Márquez con el miedo.





Seguimos! Día de Test en Portimao! ??

We keep going! Test day in Portimao!#stepbystep pic.twitter.com/IeNlnc3Dn7