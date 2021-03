Prometedor estreno de los valencianos en Moto2 y Moto3

El australiano Remy Gardner (Kalex) y el valenciano Arón Canet (Boscoscuro) han sido las referencias de una primera jornada de entrenamientos de pretemporada de Moto2 en Losail cargada de igualdad entre sus principales protagonistas pues hasta once pilotos rodaron en el mismo segundo y por debajo de los dos minutos en el trazado catarí.

Y eso que todos los pilotos tienen que afrontar estas tres jornadas de entrenamiento con ciertas limitaciones, pues van a disponer de un sólo motor para ellas y también para los dos primeros grandes premios de la temporada, que tendrán por escenario el circuito de Catar en los dos próximos fines de semana.

Al disponer de un solo motor se ha tenido que limitar el número de vueltas por día a 37 para conseguir un máximo de 600 kilómetros para cada evento y así cuidar la mecánica hasta la llegada del campeonato al Viejo Continente por la "puerta" de Portugal, en su circuito de Portimao, principal motivo por el que muchos pilotos se reservaron en la primera sesión y no salieron a pista.

Gardner, que fue de los pilotos que más vueltas dio en la tercera sesión, con 24 giros, logró su mejor tiempo a dos del final, con 1:59.074 y casi tres décimas de segundo de ventaja sobre el valenciano Arón Canet, del Aspar team, quien tras cumplir el pasado año su primer año en la categoría como 'Rookie del año' se perfila como uno de los grandes aspirantes al título junto al propio australiano pero también con el estadounidense Joe Roberts (Kalex) o el "incombustible" Sam Lowes (Kalex).

Lowes, "rebotado" de MotoGP en 2020, fue uno de los candidatos al título ese año hasta el final y parece que en 2021 lo volverá a intentar con la misma intensidad, si bien a su alrededor "crecen" de manera exponencial los rivales y la igualdad entre todos ellos es mucho mayor.

Tras Gardner, Canet y Roberts acabó el propio Lowes, pero muy cerca de ellos una retahíla de nombres importantes de la categoría como Nicolo Bulega, Xavier Vierge, Marcel Schrotter, Augusto Fernández, Jake Dixon, todos ellos sobre sendas Kalex, u otro veterano como el helvético Thomas Luthi (Kalex), a los que se ha unido muy rápido uno de los debutantes de la categoría, el español Raúl Fernández (Kalex).

En cambio, otro debutante de Moto2, el campeón del mundo de Moto3 en 2020, el español Albert Arenas (Aspar Team), todavía tiene trabajo por delante, a tenor de la vigésimo tercera plaza que ocupó al final de la primera jornada de entrenamientos. Acabó justo por detrás de los valencianos Héctor Garzó y Jorge Navarro, vigésimo y vigésimo primero respectivamente.



Speed Up cambia de nombre

Una de las novedades de esta primera jornada fue el cambio de denominación de las antiguas Speed Up, pues ahora pasan a llamarse Boscoscuro, el apellido de Luca Boscoscuro, que recuperó el proyecto inicial de Aprilia allá por 2010 en la categoría intermedia para darle aquél primer nombre.

Ahora, el ex piloto italiano ha decidido sustituir esa denominación por su propio apellido y apenas habrá cuatro pilotos en pista con esta moto, las dos unidades del equipo de Jorge Martínez "Aspar", Albert Arenas y Arón Canet, y las de los integrantes de su equipo, otro español de referencia en Moto2 como Jorge Navarro y la joven incorporación italiana Yari Montella.



Binder y McPhee al frente del primer día en Moto3

El surafricano Darryn Binder y el británico John McPhee, ambos sobre Honda, concluyeron la primera jornada de entrenamientos de pretemporada de Moto3 en el circuito de Losail, en Catar, al frente de la tabla de tiempos y separados por apenas 26 milésimas de segundo.

Y no fueron los únicos, pues a apenas 40 y 42 milésimas de segundo, respectivamente, se situaron el checo Philip Salac (Honda) y el italiano Dennis Foggia (Honda) al término de una jornada en la que ya comienzan a perfilarse los que serán los grandes protagonistas de la temporada 2021 en Moto3, ya que trece pilotos acabaron en una diferencia por debajo del segundo, entre ellos cinco españoles y los valencianos Jaume Masià, sexto, y Sergio García Dols, decimotercero.

Binder consiguió un mejor tiempo de 2:05.750 a dos vueltas del final de su jornada, que hasta ese momento había dominado el italiano Andrea Migno (Honda), quien a la postre concluyó séptimo, justo por detrás de Jaume Masiá, el primero de los representantes españoles, al manillar de su nueva KTM del equipo Red Bull del finlandés Aki Ajo, y segundo en la segunda sesión.

"Estoy contento con cómo ha ido el primer día de trabajo en Qatar. Las sensaciones fueron bastante buenas desde la primera sesión, así que no tuvimos que ajustar muchas cosas en la moto. Hemos trabajado para marcar un ritmo fuerte con neumáticos usados, y estoy satisfecho de cómo ha ido. Me siento motivado para afrontar los dos próximos días y seguir empujando", explicó Jaume Masià.

Tanto Binder como McPhee se postulan como dos de los más grandes rivales a batir por su competencia tras la solvencia mostrada en esta primera jornada, aunque bien es cierto que el trazado de Catar no suele ser la mejor referencia para "calibrar" el potencial de todos los pilotos y hasta que no lleguen las carreras en el Viejo Continente no se podrá hacer esa valoración, mucho más ajustada a la realidad, de las opciones de todos y cada uno de los contendientes.

En general, la jornada acabó convirtiéndose en una demostración de quiénes deben ser los principales candidatos a la victoria en cada gran premio y, también, en la lucha por el título mundial de 2021 para suceder al campeón del mundo, el español Albert Arenas (KTM), ahora en la categoría de Moto2.

Así, junto a Binder, McPhee, Salac o Foggia, estuvieron en este primer día pilotos como el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda), Jaume Masiá, Andrea Migno, Romano Fenati (Husqvarna), Izan Guevara (Gasgas), Niccolo Antonelli (KTM) o Jeremy Alcoba (Honda), entre otros.

Entre los debutantes el que más destacó fue, precisamente, el compañero de Jaume Masiá en el equipo de Ajo, el español Pedro Acosta, que acabó en una meritoria duodécima plaza, por delante de Sergio García Dols, que ha dado el salto del desaparecido equipo Estrella Galicia 0'0 al de Jorge Martínez "Aspar" junto a Izan Guevara, que fue noveno al término del día. Decimonoveno acabó el tercero de los valencianos de la categoría, Carlos Tatay, del Avintia Sponsorama, que este año tiene un compañero de equipo en el italiano Niccolo Antonelli, décimo.

"Ha sido un primer día positivo porque por la mañana no nos encontrábamos del todo a gusto, pero por la tarde hemos mejorado bastante. Estoy muy contento con cómo tenemos la moto y, aunque nos falta trabajar mucho, de momento hemos empezado bien", comentó Sergio García Dols.

Aunque en este primer día también hubo algunas "decepciones", entre comillas, de pilotos que debieran haber estado más arriba en la tabla de tiempos pero que por una circunstancia u otra no lo consiguieron, como es el caso del turco Deniz Öncü (KTM), el japonés Ayumu Sasaki, su compañero en el equipo Tech 3 del francés Hervé Poncharal, asistido directamente por la fábrica austríaca KTM.

EFE