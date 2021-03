Susto de Canet, y buenas sensaciones del Aspar Team en Catar

El Gaviota GASGAS Aspar Team cierra la pretemporada de 2021 con grandes sensaciones después de los tests privados de Valencia y Jerez y el test de este fin de semana en Catar.

El Campeón del Mundo Júnior de Moto3 Izan Guevara debuta esta temporada en el Mundial y llegará a la primera carrera después de haber sido cuarto en el último día de pruebas. Guevara ha completado un total de 116 giros al circuito de Losail, el mejor de los cuales ha sido de 2:04.718.

El piloto del Gaviota GASGAS Aspar Team se ha quedado a menos de medio segundo del mejor tiempo del día y se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado. "Nos hemos adaptado bien a la moto y al circuito, hemos sido rápidos desde el primer momento. Ha sido un test positivo, cada vez íbamos mejor y me voy muy contento de cara a la primera carrera de la temporada. Tenemos buen ritmo y con neumáticos usados también somos fuertes", comentó.

Su compañero de equipo Sergio García Dols ha concluido el test de Catar con el decimoquinto mejor tiempo después de 122 vueltas en los tres días de pruebas. Este domingo ha sido un día de mucho trabajo para el piloto castellonense, que ha completado 48 giros y no ha podido conseguir una mejor vuelta por una caída en la tanda final. Pese a todo, García Dols se siente cerca de su objetivo, aunque reconoce que todavía le falta mejorar algunos aspectos junto con su equipo técnico.

"Ha sido un día de mucho trabajo, en una dirección positiva. Estamos un poco más cerca de nuestro objetivo. Faltan algunas cosas, pero poco a poco vamos a más. Ha sido una pena la caída al final del día porque me ha impedido hacer una última vuelta rápida, pero estamos preparados para la carrera", dijo el de Burriana.

Los pilotos del Gaviota GASGAS Aspar Team volverán a la pista el próximo viernes, para los primeros entrenamientos libres del gran premio de Qatar.

Los otros dos valencianos en la categoría, Jaume Masià y Carlos Tatay, acabaron primero y vigésimo respectivamente.



Susto de Canet con neumáticos nuevos

Los pilotos del Inde Aspar Team de Moto2 se despiden del test de Catar en el top 10 después de que Albert Arenas haya escalado hasta la novena posición y Aron Canet haya terminado décimo. Arenas, que ha mejorado en casi ocho décimas su tiempo del sábado, concluye de este modo una pretemporada de aprendizaje. El piloto del Inde Aspar Team ha completado un poco más de un centenar de vueltas, en las que su mejor tiempo ha sido el 1:59.082 que ha logrado este domingo en la última tanda.

"Finalizamos la pretemporada con bastantes buenas sensaciones en las últimas salidas a pista. Me ha costado encontrarme cómodo del todo en esta pretemporada y todavía nos queda faena por hacer, pero poco a poco nos vamos entendiendo los técnicos y yo y voy haciendo más mía la moto. Estoy satisfecho, sigo aprendiendo y quiero seguir así. Ahora tocan unos días de reposo y de asimilar todo este trabajo", dijo el campeón del mundo de Moto3.

El valenciano Aron Canet, sin embargo, no ha podido mejorar su marca del sábado. Canet, que afronta su segunda temporada en la categoría, fue segundo en los dos primeros días de pruebas, pero se queda décimo en la clasificación combinada del domingo. El piloto del Inde Aspar Team ha montado un neumático nuevo en la última sesión del día, pero no ha conseguido rodar más rápido que en las tandas anteriores y, al forzar, se ha ido al suelo. Pese a todo, Canet se ha mostrado confiado en su ritmo de carrera y preparado para dar el máximo el próximo fin de semana en el gran premio de Catar.

"Cuando hemos puesto un neumático nuevo hemos rodado igual de lentos que con una goma de 25 vueltas, pero con más deslizamiento. Hemos perdido un poco el ritmo, y forzando al máximo me he caído, sin poder bajar el tiempo. Con otra goma nueva hemos mejorado el ritmo, pero las sensaciones no eran las ideales desde la tanda de antes. No estoy contento con la décima plaza, no es la posición que nos merecemos, porque tenemos buen ritmo", añadió Canet.

Los otros dos pilotos valencianos de Moto2, Jorge Navarro y Héctor Garzó finalizaron decimoséptimo y decimonoveno respectivamente, a poco más de ocho décimas del mejor del día, el británico Sam Lowes.