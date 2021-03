Advertencia de Valentino Rossi a Marc Márquez ante su vuelta

Valentino Rossi ha lanzado un recado a Marc Márquez a menos de una semana para que arranque el Mundial de MotoGP, con la duda de si el campeón español del Repsol Honda estará definitivamente en el Gran Premio de Catar tras un año en blanco por lesión.

En una entrevista al diario italiano 'La Reppublica' el italiano lo tiene claro. Cree que Marc Márquez correrá en Losail, y aunque pueda recuperarse y estar más fuerte luego, le lanza un aviso claro, y es que considera que algunos pilotos y no le tienen miedo: "En mi opinión le veremos desde la primera carrera, aunque su regreso no cambia nada para mí, aunque creo que pronto será más fuerte que antes. Durante su ausencia los chicos han crecido mucho, ya no le tienen miedo".

Y como en cada entrevista, surge siempre el recuerdo de 2015, la patada a Márquez en Malasia, y la posterior sanción que dejó a Rossi sin posibilidades de luchar con Jorge Lorenzo, y quizá haber sumado su décimo título mundial. Le pregunta el rotativo si de haber ganado ese título se hubiera retirado.

"Desde luego que no. Ganando el décimo hubiera seguido con más ganas que nunca", zanja Rossi en una entrevista en la que repasa su contagio de COVID-19, su instinto de paternidad, la muerte de su amigo Fausto Gresini, y su adaptación al equipo satélite Petronas Yamaha, con 42 años. "Cuando Yamaha aposto por Viñales y Quartararo lo entendí. Pero entonces les dije, ¿no os vais a olvidar de mí? Sabía que no podían decirme que no y aquí estoy, en el equipo satélite con Morbidelli. Y en el campeonato también están mi hermano y Bagnaia, uno de mis alumnos en la Academia. Así que será divertido".

Y sobre sus planes de futuro, tiene claro que posiblemente esta puede ser su última temporada, pero dependerá de cómo transcurra el año: "Mi contrato es de un año, pero tengo el objetivo de correr también en 2022. La decisión dependerá en gran parte de cómo vaya esta temporada. Si acabo entre los cinco primeros, lo paso bien y consigo algún podio quizá siga adelante. De lo contrario lo dejaré, no compensaría trabajar tan duro".