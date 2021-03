Jaume Masià marca el segundo mejor tiempo en la primera jornada

Este viernes se celebra la primera jornada de entrenamientos oficiales del Gran Premio de Catar que abre este fin de semana el Mundial 2021. En Moto3 el valenciano Jaume Masiá (Red Bull KTM Ajo), arranca el Mundial demostrando que está dispuesto a luchar por el título esta temporada. El de Algemesí marcaba el segundo mejor tiempo de la jornada sólo superado por el japonés Kaito Toba (Honda).

Pero al igual que sucediera en algunas ocasiones el pasado año, los pilotos del equipo Red Bull del finlandés Aki Ajo comenzaron los diez últimos minutos de la última sesión de la primera jornada trabajando en equipo al rodar juntos en pista, lo que le permitió a Jaume Masiá conseguir el mejor tiempo (2:04.881) aunque luego lo cedería en favor de Tabo. Cara y cruz para los pupilos de Jorge Martínez «Aspar», sobre Gasgas, con el valenciano Sergio García Dols que acababa en cuarta posición e Izan Guevara, quien protagonizó la primera caída de Moto3, sobre sendas Gasgas. Carlos Tatay, con Avintia Esponsorama finalizaba undécimo. Masiá reafirma así su buen nivel exhibido en los test de pretemporada.

El japonés Kaito Toba (KTM), poco habitual en la consecución de vueltas rápidas, logró este viernes, con un 2:04.839, el mejor tiempo al término de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Catar de Moto3, carrera inaugural del mundial de motociclismo de 2021 y que se disputa este fin de semana en el circuito de Losail.

Las condiciones de la pista cambiaron a mejor en la sesión vespertina, en la que enseguida casi todos los pilotos se pusieron a rodar mucho más rápido que por la mañana, de ahí que el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), al final tercero y que por la mañana acabó vigésimo quinto, con problemas en la puesta a punto de su moto, se encaramara a la primera plaza con un registro de 2:05.730, que era casi dos segundos más rápido que su anterior mejor tiempo, pero las "hostilidades" no habían hecho más que comenzar en la más pequeña de las categorías.

El japonés Tatsuki Suzuki (Honda), que concluyó vigésimo cuarto, fue la última incorporación al campeonato tras haber dado positivo por covid'19 en su país y tener que guardar el pertinente confinamiento y la llegada de la doble PCR negativa que le permitiera viajar hasta Catar, por lo que llegó prácticamente para subirse a su moto del equipo que dirige Paolo Simoncelli, quien ya tenía preparado un piloto sustituto, el español José García.

Con el paso de las vueltas todos los pilotos se aplicaron a fondo y los cambios en la cabeza de carrera fueron constantes, volviendo a la misma la gran sorpresa de la jornada y debutante del campeonato, el español Pedro Acosta (KTM), que logró un tiempo de 2:05.531 cuando todavía quedaban 25 minutos de entrenamiento, perseguido muy de cerca por los también españoles Sergio García (Gasgas) y Jaume Masiá (KTM), su propio compañero de equipo.

La lucha no había hecho más que comenzar pues con unas condiciones de la pista mucho mejores, más limpia y con más goma de los neumáticos de todas las categorías, los registros fueron cayendo casi constantemente, con el italiano Dennis Foggia (Honda), que por la mañana había sido mucho más lento, nuevo líder con 2:05.297, seguido por su compatriota Andrea Migno (Honda) y con Acosta en la tercera posición.

La misma estrategia siguieron los pupilos de Jorge Martínez "Aspar", con Sergio García e Izan Guevara, que protagonizó la primera caída de Moto3, sobre sendas Gasgas, o en el Avintia Esponsorama, con el italiano Niccolo Antonelli y el español Carlos Tatay, ellos sobre mecánicas KTM, que poco a poco fueron escalando posiciones en la tabla de tiempos, como también Gabriel Rodrigo y Jeremy Alcoba, compañeros en el equipo de Gresini con Honda.

El japonés Kaito Toba (Honda) fue el siguiente y último líder de la jornada, con un tiempo de 2:04.839 ya con el tiempo de entrenamiento cumplido, lo que relegó a Jaume Masiá a la segunda plaza, con Gabriel Rodrigo tercero y Sergio García en la cuarta posición.

Otro español, Jeremy Alcoba, concluyó en la séptima posición, con Carlos Tatay undécimo, Pedro Acosta, el más rápido de la mañana, decimocuarto, justo por delante de uno de los candidatos al título en 2021, el surafricano Darryn Binder (Honda).

Xavier Artigas (Honda), otro de los debutantes de la categoría fue decimonoveno, con Izan Guevara, como el principiante en el campeonato, vigésimo, y dos posiciones más atrás Adrián Fernández (Husqvarna), quien sustituye en el equipo de Max Biaggi al también español Alonso López, que se ha quedado fuera del mundial.



Aspar Team

El piloto del GASGAS Gaviota Aspar Team Sergio García ha arrancado con fuerza en el gran premio de Catar. El español, que debuta esta temporada con el equipo, continúa su adaptación a la GASGAS y hoy ha sido capaz de dar un paso adelante que le motiva para seguir en esa dirección. García ha parado el crono en 2:04.935, a tan solo 96 milésimas del tiempo del japonés Kaito Toba, que ha sido primero. Entre ellos se han situado hoy Jaume Masiá, segundo, y Gabri Rodrigo, tercero. Los pilotos de la categoría pequeña del Mundial han abierto hoy la competición oficial de 2021 con dos sesiones de pruebas en las que hasta 23 de ellos han terminado en el mismo segundo.

En el caso de Izan Guevara, la jornada comenzaba con el buen recuerdo del test de la semana pasada, en el que terminó cuarto. Sin embargo, el piloto del GASGAS Gaviota Aspar Team no ha podido replicar esa actuación en las dos tandas de hoy: en la primera se ha quedado a un segundo del líder, mientras que en la sesión nocturna ha mejorado las diferencias, pero ha terminado vigésimo. El Campeón del Mundo Júnior de Moto3, que se estrena este año en el Mundial, se ha caído en la parte final del segundo entrenamiento libre y no ha llegado a ver la bandera a cuadros. Guevara tratará de mejorar junto con su equipo técnico sus sensaciones con el tren delantero de la GASGAS.



4º Sergio García 2:04.935 (+0.096): "Esta mañana hemos seguido trabajando desde donde lo dejamos en el test, cogiendo ritmo y buscando estar preparados para el segundo libre. Por la tarde se ha rodado muy rápido, las condiciones de pista eran muy buenas. He intentado dar mi máximo y seguir aprendiendo de la moto. Hemos dado un paso adelante bueno, me motiva para seguir así, dando pasos en la buena dirección".

20º Izan Guevara 2:05.590 (+0.751): "Venía con expectativas altas desde el test, pero hoy no ha sido como esperábamos. Hemos tenido problemas con el tren delantero, me rebotaba mucho y no podía entrar bien en las curvas. Mañana intentaremos el pase a la Q2, sea en el último entrenamiento libre o desde la Q1".