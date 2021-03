Julián Miralles apuesta por un buen Mundial de los valencianos

Julián Miralles ha destacado el orgullo que supone tener a 19 corredores que han formado parte de esta escuela de pilotos en la parrilla del Mundial de MotoGP que arranca este fin de semana en Catar. "Todo el trabajo que hemos hecho está teniendo nuestra recompensa. Es un orgullo verlos en lo más alto. Hemos formado a cinco campeones del mundo y nos encanta ver cómo son tan buenos", ha dicho.

El expiloto de Alberic ha hablado sobre la figura de Joan Mir, primer campeón del mundo de MotoGP formado en la Cuna de Campeones entre 2011 y 2013. "El año pasado fue un Mundial raro por el coronavirus o por lo que le ocurrió a Marc Márquez que cayó en la primera carrera aunque eso no resta ningún mérito a lo que hizo Joan Mir. Fue el más constante, el que menos veces falló. Ganó una carrera y fue además en Cheste que para nosotros fue tremendo, una alegría doble", ha afirmado.

Julián Miralles ha desglosado las opciones de los valencianos en el Mundial: "Jaume Masià en Moto3 es el que más posibilidades tiene o al menos es lo que se ha visto en los test de pretemporada aunque el Mundial es muy largo. Es un aspirante al título si no sucede nada raro. En Moto2 están Jorge Navarro y Arón Canet que seguro van a estar arriba. No me puedo olvidar de Héctor Garzó que la pasada temporada hizo unas últimas carreras muy fantásticas y que se ganó por méritos propios continuar en el Mundial y aunque tiene menos experiencia seguro que la irá obteniendo".

"En MotoGP hay que hablar de Iker Lecuona. Es un chico joven y que tiene muchas posibilidades y que debe ir creyendo. En Moto3 también echaría un vistazo a Carlos Tatay que cuando coge un ritmo es un piloto constante. Sergio García, ya ha hecho podios y todos están preparados para hacer un buen año", ha concluido.