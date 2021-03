Miller, Toba y Lowes marcan los tiempos en el estreno del Mundial en Catar

El australiano Jack Miller (Ducati), el japonés Kaito Toba (KTM) y el británico Sam Lowes (Kalex) marcaron este viernes los mejores tiempos en las categorías de MotoGP, Moto3 y Moto2 tras la disputa de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, prueba inaugural del Mundial de Motociclismo.

La vuelta oficial a la acción en el trazado de Losail no trajo grandes sorpresas en la categoría reina, donde las Ducati, sobre todo, y las Yamaha dejaron claro que rinden en esta pista, aunque las Suzuki no estuvieron lejos en esta primera toma de contacto, aunque no con Joan Mir.

Las 'Desmosedici', ganadoras de esta cita en 2018 y 2019, firmaron el doblete gracias a sus dos nuevos pilotos, Jack Miller y Francesco Bagnaia, mientras que colocaron en el top 4 también al francés Johan Zarco del Pramac Racing.

El de Queensland marcó la vuelta más rápida en los test de principios de mes con 1:53.183, crono al que se acercó este viernes (1:53.387) para dominar la tabla de tiempos, aunque por el caso margen de 35 milésimas sobre su compañero de equipo.

El francés Fabio Quartararo fue la mejor 'M1' de la jornada, a 188 milésimas de Miller, y Zarco siguió muy de cerca a su compatriota para completar el dominio de las Ducati. Tras el de Cannes concluyó el mejor español, Alex Rins, que demostró que las Suzuki siguen siendo competitivas y se quedó a poco más de dos décimas del mejor tiempo.

El catalán salvó el día de la marca de Hamamatsu, que vio como el actual campeón, Joan Mir, no pudo meterse entre los diez mejores tiempos por lo que deberá mejorar para no tener que pasar por la Q1 en busca de una buena posición en la parrilla de salida tras finalizar con el undécimo mejor crono.

Ese objetivo sí lo logró provisionalmente Pol Espargaró (Repsol Honda), que terminó en décima posición. El de Granollers continúa con su adaptación y rodó en el mismo segundo que los mejores y más de medio segundo de Miller.



Moto3

Por su parte, en la categoría de Moto3, el más rápido en esta primera toma de contacto fue el japonés Kaito Toba (KTM), el mejor tiempo en un viernes que evidenció mucha igualdad con siete pilotos separados por menos de dos décimas.

El asiático lideró la tabla de tiempos combinada gracias al 2:04.839 que marcó en la segunda tanda de la jornada, 42 milésimas mejor que el español Jaume Masiá (KTM), que ya en la primera había mostrado buen ritmo. Sergio García Dols (Gas Gas), cuarto a menos de una décima, y Jeremy Alcoba (Honda), séptimo a menos de dos, completaron la buena actuación nacional.



Moto2

Finalmente, en Moto2, dominó el piloto británico Sam Lowes (Kalex), que ya fue el mejor durante los test y que refrendó su potencial después de ser el único de la parrilla en bajar del 1:59, con un registro de 1:58.959.

Sin embargo, tras el actual subcampeón del mundo se situó muy cerca otro de los aspirantes, el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), a poco más de una décima, mientras que el mejor español fue Xavi Vierge, cuarto a más de 300 milésimas.