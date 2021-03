Lowes confirma su superioridad y logra la 'pole' en Moto 2

El británico Sam Lowes (Kalex) confirmó la superioridad mostrada a lo largo de los entrenamientos libres al conseguir el mejor tiempo para la formación de salida del Gran Premio de Catar de Moto2 en el circuito de Losail, mientras que el español Raúl Fernández (Kalex) avisó de sus aspiraciones en la temporada de debut en la nueva categoría.



La jornada de clasificación no fue propicia para los pilotos valencianos que saldrán alejados de las primeras posiciones y obligados a remontar para entrar en los puntos. El mejor situado, en tercera fila será Jorge Navarro (Speed Up), que lograba el noveno mejor tiempo situándose en el top-ten de la jornada. Por su parte, el rookie de 2020, Arón Canet, integrante del Indi Aspar Team saldrá desde la doudécima posición. Peor le fueron las cosas a Héctor Garzó (Pons Racing) que no pasó a la segunda ronda de la clasificación y se vio relegado a la vigesimoquinta posición. Tampoco pudo estar con los mejores el campeón de Moto3, Albert Arenas, que debuta esta temporada en Moto2 con el equipo de Aspar y que saldrá vigesimotercero.





con Fernández a escasamente 140 milésimas de segundo y el holandés Bo Bendsneyder en la tercera plaza a 233 milésimas de segundo.La categoría perdió a uno de sus protagonistas ya durante las pruebas libres, en cuya tercera tanda se fue por los suelos el belga, de apenas 16 años, que cometió un error al salir de talleres y acelerar demasiado rápido con los neumáticos muy fríos -sin la temperatura apropiada de trabajo-, lo que le hizo "volar por los aires" y sufrir la fractura de la muñeca izquierda en el percance, que probablemente le mantendrá inactivo hasta el Gran Premio de España de Jerez de la Frontera a principios de mayo.Ya en la primera clasificación fue el italiano(MV Agusta) quien cometió un error y se fue por los suelos en la curva dieciséis, justo en la entrada a la recta de meta e inmediatamente se agarró la mano izquierda en una clara muestra de dolor. Poco más tarde el protagonista de otro percance fue el español(Kalex), en la curva catorce.En pista, el mejor tiempo lo marcó el italiano(Kalex), aunque su dominio duró poco al verse superado por su compatriota(Kalex), si bien entre ellos se estableció una estrecha pugna por la que se fueron intercambiando la primera posición a cada paso por la línea de meta.Ambos, Di Giannantonio y Vietti pasaron a la segunda clasificación junto al tailandés(Kalex) y el también italiano Lorenzo dalla Porta (Kalex), mientras que se quedaron fuera los cuatro españoles de esa clasificación,Sam Lowes, el más rápido del fin de semana en Moto2,pero en cuanto lo hizo, buscando rodar en solitario, se puso líder en su primera vuelta rápida al rodar en 1:59.447 y doblegar a rivales de la talla del australiano Remy Gardner, Bo Bendsneyder, de los Países Bajos, Arón Canet, el estadounidense Joe Roberts o el británico Jake Dixon.Y una vuelta más tarde aun, al conseguir primero un 1:58.798 y después 1:58.726, que le consolidó en la primera plaza, aunque lejos del mejor tiempo de la categoría, 1:58.136, que desde el pasado año ostenta Joe Roberts.Nadie pudo rebajar el registro de Lowes, aunque Remy Gardner estuvo en algunos parciales por debajo del tiempo del británico pero "cortó" antes de concluir la vuelta al ver bandera amarilla por la caída del español Xavier Vierge, lo que le imposibilitó de mejorar y entregó la segunda plazacon Bo Bendsneyder, tercero.Laen la tercera línea, en tanto que Arón Canet se tuvo que conformar con la duodécima posición, entre Nicolo Bulega y Marcel Schrotter.