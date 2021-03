Jaume Masià: "La estrategia me ha salido bien"

El valenciano Jaume Masiá (KTM) consiguió su primera victoria de la temporada después de una estrategia muy bien planteada a pesar de la gran igualdad que se registró a lo largo de toda la carrera de Moto3, lo que fue motivo de satisfacción para el valenciano quien reconoció que estuvo "toda la carrera estudiando a quien tenía delante, si lo podía pasar o no".

Se trata de la cuarta victoria y el octavo podio en su carrera, y el que hace 301 para el motociclismo valenciano en el campeonato del mundo, que suma con la de este domingo 110 triunfos. Solo cuatro pilotos han logrado un título, y el de Algemesí se postula comoclaro aspirante a sumar el noveno y añadirse así a Jorge Martínez Aspar (4), Ricardo Tormo (2), Champi Herreros (1) y Nico Terol (1).

Masiá explicó que "todos los pilotos han alargado mucho los desarrollos para poder hacer toda la recta sin llegar al limitador antes, pero eso también conllevaba que antes de la línea de meta no pudieses adelantar pues haces pocos metros con la sexta marcha metida y tenía más o menos claro que quien salía primero pasaba por meta primero, era muy difícil que te adelantaran o como mucho que te adelantase uno".

"Ganar es lo mejor que me podía pasar en mi regreso a KTM y me hace estar muy motivado también para la semana que viene", señaló Masiá, en referencia al GP de Doha que se disputará en la misma pista, quien destacó que "hay gente que no le gusta la KTM, pero para mi forma de pilotar me siento muy a gusto, sobre todo en las frenadas, porque controlo la situación".

"En carrera he intentado estar delante y tirar en algún momento, pero cuando salías a la recta y con el viento, era muy difícil mantener la primera posición, y he planteado la estrategia de salir toda la última vuelta primero, me ha salido bien y ahora a ver si podemos mantener el liderato la semana que viene", señala Masiá.

"La estrategia era buena y al final me ha salido bien. Mi objetivo es ser regular y estar en el 'top cinco' en todas las carreras e ir pasito a pasito, sin ponernos nerviosos y sin cometer errores, que son los que se pagan muy caro al final de la temporada", reconoce Jaume Masiá.

"Intentaremos tener la cabeza fría y gestionar los peores momentos de la mejor manera posible para llevarnos a casa el mayor número posible de puntos", recalcó Masiá.

Su compañero en el equipo Red Bull KTM Ajo, Pedro Acosta, segundo, ha destacado que "el fin de semana ha sido duro, ya que no eran las mimas condiciones que en los test, pero al final en la carrera he salido muy confiado; aunque ayer estaba nervioso en la clasificación, pero hoy estaba bastante mejor y al final hemos hecho el trabajo para el que habíamos estado empeñados".

"Al arrancar el undécimo y tras los test, lo tenía bastante claro, pero había que hacer un trabajo previo de remontada y al verme quinto ya he pensado en relajarme y plantear la carrera para que todo viniese más fácil", recuerda Acosta.