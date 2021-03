Así fue la estrategia perfecta de Jaume Masià en Losail

El español Jaume Masiá (KTM) consiguió la victoria en el Gran Premio de Catar de Moto3 en el circuito de Losail después de planificar una estrategia perfecta para la parte final de la carrera frente a los ataques de su propio compañero de equipo y debutante en el mundial, el español Pedro Acosta, con el surafricano Darryn Binder en la tercera posición.





Masiá esperó hasta la última vuelta para lanzar su ataque, pegó un pequeño tirón al que sólo le respondieron Pedro Acosta y algo más atrás Darryn Binder, y en la entrada a la recta de meta sabedor de que los rebufos podrían ser determinantes, esquivó con varios "zigzag" a Pedro Acosta, que buscó pegarse a él, infructuosamente, para superarlo en la línea de meta.





A lo loco la vida se vive mejor ?



Una carrera de Moto3. Definición gráfica #QatarGP ?? #MotoGP ? pic.twitter.com/WaUWHbBq3G — DAZN España (@DAZN_ES) March 28, 2021

Darryn Binder no tuvo ni esa oportunidad, consiguió pegarse a Acosta en la curva dieciséis pero no tuvo ninguna posibilidad de superar a los pilotos del Red Bull KTM antes de llegar a la línea de meta.El surafricano Darry Binder salió como una exhalación nada más apagarse el semáforo y tras su estela enseguida se pusieron tanto el hispano argentino(Honda) como el español(Gasgas), mientras los primeros errores por el fuerte viento comenzaban de inmediato pasar factura. El italiano(Honda) en la curva tres y el españolpoco después (KTM) se fueron por los suelos.El italiano(Husqvarna) fue el primer piloto penalizado de la temporada al saltarse el momento de la salida y ser sancionado con una doble vuelta larga por ese motivo.En cabeza, todo un debutante como el español Pedro Acosta (KTM), aprovechó su oportunidad para ponerse líder, aunque la larga recta de meta, de más de un kilómetro y con la línea de llegada muy lejos, no le permitió defender esa posición.Al inicio de la tercera vuelta(Honda) se lleva por delante al italiano Andrea Migno (Honda), el británico John McPhee (Honda), uno de los favoritos al título de la categoría, y el también español Jeremy Alcoba (Honda).Entre tanto, delante era el compañero de Acosta y también español Jaume Masiá, quien asumía el rol de líder con todo el grupo principal tras su rebufo y con Darryn Binder preparando nuevamente su ataque al liderato, mientras desde atrás recuperó posiciones a pasos agigantados el japonés(Honda).El español(KTM) fue el segundo penalizado, por considerar Dirección de Carrera que había conducido de manera irresponsable en el percance que hizo rodar por los suelos a Dennis Foggia, lo que le supuso una, al igual que al debutante Adrián Fernández (Husqvarna), aunque en su caso lo fue por exceder más veces de lo permitido los límites del circuito., con Darryn Binder, Gabriel Rodrigo, Pedro Acosta, Jaume Masiá o Kaito Toba entre sus protagonistas.A ocho vueltas del finalen el grupo de cabeza, escasamente medio segundo, que podía ser determinante en el tramo final de la carrera y en él estaban Pedro Acosta, Darryn Binder, Jaume Masiá, Sergio García, Ayumu Sasaki, Izan Guevara y Gabriel Rodrigo, que se tocó por detrás con otro piloto y tuvo que levantar su moto para evitar la caída, lo que le hizo perder algo de terreno.Ese percance provocó un nuevo reagrupamiento en el grupo de cabeza, lo que dejó más que claro que una vez más, como es habitual en esta categoría en las últimas temporadas, el vencedor se iba a dirimir en la última vuelta y, quizás, en la última curva o sobre la misma línea de meta.A dos vueltas del final los pilotos fueron, una iniciativa que lanzaron tanto Jaume Masiá como Darryn Binder, pero que encontró la rápida reacción de Gabriel Rodrigo y del italiano Niccolo Antonelli (KTM), quien hasta ese momento había estado agazapado en las posiciones traseras del grupo principal.El japonés Ayumu Sasaki fue el primero en perder comba al irse por los suelos en la curva dos de la última vuelta, mientras que Jaume Masiá pegaba un pequeño tirón al que sólo respondieron su compañero de equipo Pedro Acosta y el surafricano Darryn Binder., por delante de Pedro Acosta y de Darryn Binder, con otro español, Sergio García (Gasgas) en la cuarta plaza, por delante de Gabriel Rodrigo, Niccolo Antonelli e Izan Guevara (Gasgas), otro de los debutantes españoles de la más pequeña de las categorías, en tanto que Carlos Tatay fue undécimo.