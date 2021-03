Triunfo de Jaume Masià en el inicio del Mundial en Catar

Jaume Masià empieza como líder del Mundial de Moto3 después de romper el grupo en la última vuelta y lanzarse hacia meta por delante de su compañero y debutante en el Red Bull KTM Ajo Pedro Acosta y Darryn Binder, tercero. Es el octavo podio de Masià, y su cuarta victoria en el Mundial de Moto3.

El de Algemesí vuelve a ganar en un circuito en el que hace un año le sacaron del podio por una penalización por pisar el verde en la última vuelta, y pasó de ser segundo a cuarto. Esta vez, Masià se impuso y acarició el podio Sergio García Dols, en su debut con el GasGas Aspar Team, que finalizó cuarto, rozando el que hubiera sido su cuarto podio en su carrera.

"La verdad es que ha sido increíble", declaró Masià ante las cámaras de DAZN, "nos lo merecíamos porque hemos trabajado muchísimo, también durante los tests. Ha sido muy difícil gestionar la carrera, con mucho viento, pero me he sentido muy fuerte, y cuando iba por detrás era fácil seguir el grupo, pero cuando estaba delante era difícil, así que he trazado la estrategia de cruzar la línea en segunda posición y hacer la última vuelta en primera posición, lo he conseguido y estoy muy feliz".

Sergio García Dols comentó: "Ha faltado muy poquito, lo tenía más o menos bien para hacer podio. Lo importante es que es la primera carrera con la GasGas me he sentido bien, ha faltado un poquito, pero es bueno puntuar y acabar la carrera en cuarto lugar es muy bueno".

El tercer valenciano, Carlos Tatay, que sufrió una penalización por un toque en la primera vuelta que provocó la caída de Denis Foggia, finalizó duodécimo, dentro de los puntos. "Ha sido una carrera complicada, no nos ha coincidido nada, la verdad es que la suerte no ha estado de nuestra parte. He tenido que cumplir un long-lap que pienso no me merecía. Después de esto he tenido que remontar. En la primera vuelta ha caído un piloto y me he quedado último en el grupo destacado, después de esto ha venido el long-lap y para finalizar me han quitado una posición. Ha sido una carrera un poco alocada que no me esperaba. Estoy muy satisfecho ya que he dado mi 100%, he conseguido remontar y llegar al grupo para adelantar a algunos pilotos. La posición conseguida me permite ganar unos buenos puntos de cara a toda la temporada. Muchas gracias al equipo", explicó el de Alaquàs, del equipo Avintia Sponsorama, cuyo compañero, Niccolò Antonelli, acabó sexto.

El compañero de Sergio García Dols en el GasGas Aspar Team, Izan Guevara, debutó liderando la primera vuelta y luchando en el grupo de cabeza, pero falló en la colocación para la última vuelta y cruzó la meta en séptima posición.