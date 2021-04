Iker Lecuona pasa este martes por quirófano

Dos pilotos se fueron al suelo en la carrera de la categoría reina del Gran Premio de Doha de MotoGP en el circuito de Losail, segunda cita de un Mundial que llegará a Europa dentro de dos semanas. Uno fue Álex Márquez, y el otro el valenciano del KTM Tech3 Iker Lecuona, ambas sin consecuencias.

Tras un mes en Catar, entre los tests oficiales y los dos grandes premios en la pista del desierto, Iker Lecuona regresará a València para ser operado este martes del síndrome compartimental que sufre en el brazo derecho, una problemática común en muchos pilotos, y que le está impidiendo rodar cómodo.

«Tengo que pedir perdón a mi equipo y también darles las gracias", dijo este domingo tras la carrera en la que salió vigésimo por delante de Valentino Rossi y llegó a recuperar dos posiciones antes de irse al suelo. "Tras muchos problemas hemos probado algo que me ha hecho sentir mejor y con mucha más confianza".

"Sabíamos que podíamos luchar por los puntos, he pasado a muchos pilotos y he cogido al grupo de delante, pero de repente perdí la delantera y me caí. Al final me sentí muy confiado con la moto y me sentí muy rápido. Tengo que llevar esto a Portimao. Tras la operación, espero estar listo para la próxima ronda», comentó Iker Lecuona, que afronta su segunda temporada completa en la categoría reina.

Iker Lecuona será operado en València, en el IMED, por el doctor Eduardo Sánchez Alepuz, especialista en traumatología deportiva, según pudo conocer SUPER. El valenciano espera estar listo para el GP de Portugal, en Portimao el 18 de abril, donde vuelven todos los pilotos después de cerrar la pasada temporada allí en lugar de en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Una carrera que se perdió Iker Lecuona tras su positivo por COVID-19, y donde fue sustituido por Mika Kallio.