Joan Mir: "Miller ha cruzado la línea de la legalidad"

El campeón del mundo Joan Mir (Suzuki GSX RR) destaca que su balance de las dos carreras disputadas en Catar "es positivo" porque ha sido "competitivo" en las dos carreras.



"En la primera, sufrimos mucho de motor, es lo que hay, y en esta segunda lo que no me haya pasado que venga Dios y me lo explique", dijo.





Un toque a casi 200km/h en la recta ??



¡Se va a hablar toda la semana de esta acción!



¿Qué os parece? #DohaGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/pjvrBPlDD0 — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2021

Miller: "Estaba cansado de tanto toquecito"

pero después me han pasado dos Ducati más, las Yamaha y muchos pilotos. No he podido hacer más", lamenta Mir.Hasta que sufrió el "toque" con Jack Miller, Joan Mir reconoce que "estaba rindiendo bien y controlando la carrera de la forma adecuada, pero sin las sensaciones de la semana pasada, no era capaz de adelantar a nadie en la recta, a ninguna moto, es más, perdía mucho tiempo, no sé qué ha podido pasar, lo tenemos que ver"."No hubiera luchado por la victoria hoy, pero, asegura el campeón del mundo."No me hace sentir de ninguna manera,, estamos en una carrera y hay veces que las decisiones que podemos tomar en caliente se pueden ir por encima de la legalidad. Me gustaría hablar con Jack y ver qué se le ha podido pasar por la cabeza,Una maniobra en la 10 sí la he visto, pero no he coincidido más con él prácticamente. Lo he adelantado en las primeras vueltas y ya está", recuerda el piloto de Suzuki.Y así explica esa acción con Jack Miller: "lo que ha pasado con Jack es que en la curva 10 lo he adelantado. No nos hemos tocado, pero hemos estado muy cerca y le he hecho cambiar un poco su línea., porque normalmente estos adelantamientos son al límite y esto es lo que pasa".y en la última curva me he colado un poco, y cuando he vuelto, no es que me haya tirado hacia mitad de pista. Me he ido pegadito a la izquierda, lo que hacemos todos cuando nos colamos en esa curva. Hay una acción igual que se puede comparar con Aleix y conmigo. Aleix se ha colado, ha vuelto por la parte de la izquierda, lo he visto y me he acercado a él, pero no he ido a tocarlo ni a crear una situación que venían detrás bastantes motos", continúa sobre el incidente Mir.En Suzuki tomaremos lo que consideremos más acertado para que esta situación no se repita y ya está", recalcó Joan Mir con cierto disgusto.Continuando con el percance se le resalta que "Miller dice que le tocó tres veces", y Joan Mir se pregunta "¿Que le he tocado tres veces? Pues que me explique las tres veces que le he tocado... Al principio de carrera hay que colocarse y en la entrada de la curva 6 se me ha descolocado la rueda delantera, he tenido que tirar recto y Fabio ha tenido que levantar la moto, pero no me he tocado con Fabio. Simplemente ha sido una acción de primeras vueltas"."Tampoco ha sido la mejor decisión para adelantar ahí, pero son lances de carrera. A mí tampoco me pasan tranquilo, si me tienen que pasar tocándome, me adelantan tocándome. Jack la habrá tomado conmigo y ha visto esa situación para quizá tocarse conmigo, y. Si nos tiene que llamar Dirección de Carrera, que espero que sí, ellos juzgarán y decidirán. Pero mi opinión es clara", afirma disgustado el campeón del mundo."Veremos qué pasa. Aquí no hay ni campeón, ni equipo campeón ni faltas de respeto, ni nada.. No piensas 'Cuidado, que este hizo segundo el año pasado', aquí para todos la última carrera es lo que cuenta y ya está", continúa comentando Joan Mir."Después de ver esa maniobra, no sabes muy bien por dónde te va a salir. Era más lento, me ha tapado mucho en las últimas vueltas y le he adelantado de la mejor manera posible, manteniendo un metro y medio y sin que se asuste, a ver si se va a volver a pensar que le voy a tocar...", continúa Mir sobre el incidente.El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) no tuvo inconveniente en comentar su incidente con Joan Mir, del que"La Suzuki gira bien, pero me tocó tres veces en la curva bastante fuerte y la verdad es que él se fue largo y luego volvió tratando de cortarme la trazada y estaba cansado ya de tanto toquecito", recuerda Miller, quien asegura queMe golpeó en la segunda curva al principio de la carrera. Luego le adelanté y me volvió a golpear en la curva seis y en la curva diez, así que"Me sentía relativamente bien la mayor parte de la carrera, pero después del contacto con Mir perdí bastante tiempo y tenía que tirar para tratar de remontar posiciones; después empecé a sufrir porque se me montaba el brazo y tuve muchas dificultades en las últimas cuatro vueltas por ese tema", explica Miller. de sensaciones, eran mejores que la semana pasada y podía luchar más. Estaba ahí y hemos terminado a cinco segundos de la victoria, pero de nuevo novenos, así que tenemos mucho trabajo por hacer", continuó el piloto de Ducati."Iré al hospital en los próximos días para que me arreglen el síndrome compartimental pues tuve algunos problemas en los test, pero con esta temporada tan compacta tenemos que encontrar una solución más rápido", reconoce Jack Miller sobre sus problemas físicos en los brazos.