Pedro Acosta, la última joya de la Cuna de Campeones

El mundo del motociclismo asistió el domingo a una exhibición para la historia. Un joven de 16 años, en su segunda carrera en el Mundial, ganaba en Moto3 tras salir desde el pitlane por una sanción del sábado. Algo que solo había logrado Pedrosa -más mayor- y que recuerda también la épica victoria de Marc Márquez en Cheste en Moto2 tras salir último en la parrilla. Y es precisamente el de Cervera el referente de un Pedro Acosta al que Julián Miralles, el director de la Cuna de Campeones, no duda en comparar con el octocampeón del mundo. Tras cinco años en la Cuna de Campeones, nadie mejor que él lo conoce.

«Nos asombró en los tests de Portimao y en Catar, pero lo de este domingo fue increíble. No era la primera vez que ganaba una carrera saliendo desde el pitlane porque lo logró en Montmeló en Moto4 tras pararse la moto en la parrilla, pero con la igualdad que hay en el Mundial de Moto3, es algo único», señala Julián Miralles a SUPER.

El director del campeonato de formación valenciano no duda en destacara que «ha nacido una estrella» y destaca sus paralelismos con Marc Márquez. «Las salvadas que hace no son normales, es un Márquez 2. Lo que hacen en momentos límites es algo que no habíamos visto antes. Recuperan la moto y no se caen cuando el 99% se irían al suelo». Y es que Miralles destaca también la valentía del piloto murciano, formado cinco años en la Cuna. «Muchas veces decía un poco en broma, o ganamos o al hospital. Es muy valiente y aunque antes se caía bastante, se le ve más centrado.

De ahí que a pesar de su juventud, Miralles crea que puede luchar por el título junto al valenciano y compañero de equipo Jaume Masià. «Para mí es ya candidato a ganar el Mundial porque lo está demostrando, está preparado y tiene buen ritmo. Además, está en un equipo que está trabajando muy bien tanto en Moto3 como en Moto2. Por eso también puede ganar el Mundial Masià, sabe que en su compañero tiene un hueso duro de roer, pero un Mundial es muy largo y pueden pasar también muchas cosas».

La pasión de su padre por la motos -le acompañaba a tandas de aficionados en el circuito de Cartagena- le llevó a querer ser piloto y «con 7 u 8 años empezó ya en las minimotos, después compitió en 110, en Moto5, en Moto4 donde fue subcampeón de España con dos carreras menos, en PreMoto3, en el FIM CEV y en la Red Bull, donde arrasó el año pasado». El futuro es suyo y el pasado, como tantos otros, lo tiene en la Cuna.