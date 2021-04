La novia de Rossi: "En el paddock me miraban el culo"

Francesca Sofia Novello, novia del italiano Valentino Rossi se sincera en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair donde afirma que sufrió comportamientos machistas y vejatorios en el paddock cuando era más joven y trabajaba como modelo: "A los 19 no es fácil trabajar con personas que te miran el trasero y te lo tocan cuando te tomas una foto con ello", afirma la modelo que lleva ya más de 4 años de relación con Rossi.

Para Francesca Sofía, el mundo del motor es machista y está copado por los hombres: "El automovilismo es un entorno masculino. Tienes que despertar. Tienes que aprender a ser respetado. Si lo dejas pasar y te muestras bonita y estúpida estás acabada", resalta Francesca que contesta a lo que opinan que sin ser novia de Rossi no hubiese triunfado tanto como modelo: "no me gusta ir de 'novia de'".