Marc Márquez ya tiene el alta médica y correrá en Portimao

Marc Márquez volverá a subirse a una moto en competición y debutará en Portimao (Portugal), una vez que los médicos han considerado que su brazo está en condiciones de soportar el esfuerzo de una carrera de MotoGP y le han dado el alta.



En una nota emitida por su equipo, Repsol Honda, se afirma que "en la revisión realizada al piloto por el equipo médico a los 4 meses de la cirugía por pseudoartrosis infectada de húmero derecho, se ha constatado una evolución clínica muy satisfactoria, con un evidente progreso en el proceso de consolidación ósea". "En la situación actual", sigue la nota, "se considera que el paciente puede volver a la competición, asumiendo el riesgo razonable implícito a su actividad deportiva".





I'M VERY HAPPY! Yesterday I visited the doctors and they gave me the green light to return to competition. They have been 9 difficult months, with moments of uncertainties and ups and downs, and now, I will be able to enjoy my passion again!

