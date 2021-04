Marc Márquez: "Podía haber elegido a mi hermano, que se hubiese callado..."

El mallorquín Joan Mir (Suzuki GSX RR), que logró el noveno mejor tiempo de la clasificación para el Gran Premio de Portugal de MotoGP, aseguró que está "satisfecho de cómo ha ido" la jornada porque dio "el ciento por ciento".



Al referirse a la estrategia de Marc Márquez durante la Q1, Joan Mir explicó: "Ya sabemos que a Marc le gusta hacer esto y hoy lo ha hecho conmigo y siempre hace con alguien lo de ponerse detrás en las calificaciones y jugar a este juego".





Álex Rins no cree que se deba penalizar

La versión de Marc Márquez

Yo voy a la mía y no me he puesto nervioso para nada y he hecho mi tiempo igualmente, he dado mi ciento por ciento y es lo que hay. Si hubiéramos entrado en el juego de que él ha salido bastante más adelante, h", dijo."Me lo he encontrado a mitad de pista,, recalcó el piloto de Suzuki., directamente no creo que se le tenga que penalizar a él, pero este tipo de acciones son peligrosas", insistió Mir, quien destacó: "Al final, va bastante más lento, me molesta a mí en mi vuelta rápida y por estas acciones se tendría que penalizar, yo creo"., compañero de Joan Mir en Suzuki, y cuya rueda también aprovechó Marc, fue algo más diplomático y menos severo con el de Cervera. Rins coincidió con Márquez en la calle de salida de talleres y en tono jocoso señaló: "Estábamos hablando vía 'bluetooth' por los cascos. La condición física de Marc no sé cómo está, pero hoy ha demostrado en la Q1 y la Q2 que le cuesta hacer esa vuelta solo"."Cuando hemos salido con el segundo neumático nuevo nos estaba esperando y que os voy a contar que no sepáis. Márquez es muy bueno haciendo este tipo de estrategias y juegos mentales. Poco a poco yo también voy aprendiendo y jugando mis cartas.", comentó.Ante la posibilidad de una sanción como demandaba su compañero de equipo Joan Mir por la actitud de Marc Márquez , Alex Rins reconoció: ", en la curva 9 le he adelantado, en el mismo punto que Mir y después, en la siguiente curva, he frenado, he abierto un poco la puerta y él se ha metido, y ya está"."Ha sido eso. Después yo he cortado, y, manifestó Rins.creo que la vuelta más lenta que he hecho no sé si ha sido dos o tres segundos más lento de un tiempo normal, y al final me he buscado la vida, es lo que me tocaba".", reconoció Marc Márquez, quien aseguró que ha hecho "todo el fin de semana solo, tirando solo".", exclamó entre risas."He elegido al mejor, he salido de boxes, nos hemos encontrado y lo he hecho, luego en la Q2 ha pasado algo similar con Rins, pero tampoco lo he seguido tan de cerca ya que no he visto que me fuese muy, muy bien. He hecho un 39.4, bueno, es motociclismo y te tienes que buscar la vida cuando vuelves de una lesión de nueve meses y estás en pista pues intentas aprender de todos los rincones", dijo.