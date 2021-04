Sergio García Dols se estrenará en la primera fila

Día de sensaciones encontradas en el Gran Premio de Portugal, y de grandes sustos, como el que llevó a Jorge Martín hasta un hospital tras una fuerte caída y tendrá que ser operado de varias fracturas. 'Pecco' Bagnaia se quedó sin 'pole' y sin récord del circuito al ser anulada su vuelta rápida por Dirección de Carrera debido a una bandera amarilla, lo que dio la primera posición de la parrilla de MotoGP a Fabio Quartararo. '



También sin 'pole' se quedó Arón Canet en Moto2. El valenciano del Solunion Aspar Team fue el más rápido en los libres, y aunque le anularon esa vuelta, finalmente le fue devuelta tras la reclamación del equipo. Sin embargo, por la tarde no encontró el mismo ritmo y fue un segundo más lento, con lo que acabó noveno y partirá en tercera fila, como mejor valenciano pero lejos de Sam Lowes, líder de la categoría que sumó su tercera 'pole' para la carrera (15:30 hora española, DAZN y Movistar+).





El siempre peligroso desnivel de Portimao ?? @Jorge_Navarro9 se va al suelo en la Q1 #PortugueseGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/0owUJ9MQCa — DAZN España (@DAZN_ES) April 17, 2021

Marc Márquez, con la duda

Sergio García se estrena en primera fila

tras no haber podido pasar a la Q2 por una fuerte caída en la Q1 en su segundo giro.a 25 vueltas, que se disputará a las 14:00 horas (en España, DAZN y Movistar+). «Lógicamente, no estoy convencido al ciento por ciento de que pueda acabar la carrera, no lo sé, no sabría qué responder, salgo a carrera y confío en que sí que pueda acabar, pero ¿en qué ritmo?; pues cuanto más ritmo más fuerza tendré que hacer y esta será la incógnita», explicó el piloto, que ha estado apartado de la competición nueve meses por una fractura de húmero.«Hemos planificado un 'warmup' a muy pocas vueltas, simplemente para probar la moto. Es cierto que para salir preparados a la carrera tienes que hacer ese entrenamiento bien, pero no es mi objetivo, más bien quiero hacer uno corto para probar la moto. Luego, en carrera, ya espabilaré para coger el ritmo y entender las primeras vueltas y poco a poco ver cómo me voy encontrando, pero Marc Márquez reconoció que no se habría imaginado nunca regresar en segunda fila: «No lo habría pensado para nada. Estoy a dos décimas y sí que es algo que no es mi posición, está saliendo pero no lo entiendo, no lo entiendo». Álex Rins y el líder del Mundial de MotoGP Johann Zarco completan la primera fila, con Maverick Viñales duodécimo y Valentino Rossi decimoséptimo.en su brazo derecho. «Al principio, me costaba mucho más, pero ahora he conseguido el contacto con los demás, así que estoy contento», dijo.García fue segundo en Catar, pero tuvo que salir desde el pitlane, mientras que en el gran premio de Portugal ha sido cuarto en los entrenamientos cronometrados, pero por una sanción a otro rival podrá arrancar desde la tercera posición., a tan solo cuatro décimas del tiempo de la pole de Andrea Migno y a poco más de tres décimas del italiano Dennis Foggia. El líder del Mundial, Pedro Acosta, arrancará desde la décima posición y su compañero en el equipo Red Bull Aki Ajo,El de Algemesí, que ganó la primera carrera de Catar, es tercero en la general del Mundial, a trece puntos de Acosta.Izan Guevara fue decimoquinto, pero las sanciones de Jeremy Alcoba y John McPhee tras su incidente en Catar le permitirán empezar decimotercero en una carrera que varía su horario habitual y comenzará a las 12:20 horas (en España, DAZN y Movistar+). «La sensación con la moto es buena, aunque todavía nos falta encontrar algo más. Estoy contento,El tercer valenciano en la parrilla de Moto3, Carlos Tatay, del Avintia Esponsorama, partirá desde la octava fila, vigésimo segundo.