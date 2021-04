Jorge Lorenzo monta en cólera tras el 'robo' de su Lamborghini

"Ha sido cinco veces campeón del mundo de motociclismo, y a partir de hoy también tendrá el autocontrol". Así presentan en el programa satírico italiano de 'Le Iene' (Las Hienas) la broma pesada que le han gastado a Jorge Lorenzo, con la colaboración de su íntimo amigo Luca Rosiello.



El programa en su día ya se cebó con Marc Márquez tras el enfrentamiento de Valentino Rossi con el piloto del Repsol Honda en Sepang 2015 y que le costó a 'il dottore' su décima corona. Entonces, la familia Márquez no se tomó nada bien la broma de dudoso gusto de 'Le Iene', que se presentaron en su casa de Cervera.





.@Lorenzo99 non ha preso benissimo che qualcuno vada in giro con la sua Lambo! Per fortuna l'ha fermato @NiccoloTorielli #LeIenehttps://t.co/fXyesNqQc9