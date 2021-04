El Aspar Team empieza la defensa de su doblete en Estoril

El Aspar Team Junior continúa su trabajo con la cantera del motociclismo y en 2021 seguirá formando campeones en el FIM CEV. El equipo, actual Campeón del Mundo Júnior y Campeón de la European Talent Cup, cuenta con cinco pilotos en las dos categorías que empiezan este fin de semana en Estoril (Portugal) una nueva temporada en la que defiende el doblete logrado con Izan Guevara y David Alonso.

El GasGas Aspar Team Junior presenta a tres pilotos dispuestos a luchar por el mayor de los objetivos en el Mundial Júnior de Moto3. Dani Holgado, quinto clasificado la temporada pasada; David Alonso, Campeón de la European Talent Cup en 2020 y la nueva incorporación al equipo, el británico Scott Ogden, serán los encargados de defender a la marca española en este nuevo reto. Holgado ya sabe lo que es subir al podio y buscará este año sumar victorias que le permitan luchar por el título, mientras que el objetivo de Scott Ogden será luchar por las posiciones delanteras constantemente. David Alonso se estrena en la categoría, pero lo hace unos días después de conseguir un doble triunfo en la primera cita de la Red Bull Rookies Cup.

En la European Talent Cup, el Aspar Team Junior renueva su alineación y contará con dos jóvenes pilotos: Pol Solà (Lleida, 2008) fue el tercer clasificado del Campeonato de España de Moto4 en la temporada 2020, mientras que Edoardo "Dodó" Boggio (Turín, 2007) debutó en la European Talent Cup en la última cita de 2020, después de competir en el Campeonato Italiano de Velocidad.

Las primeras carreras para el Aspar Team Junior se celebrarán el domingo, con dos pruebas para los pilotos de la European Talent Cup (12.00 y 15.00 horas, hora española) y otra prueba para los pilotos del Mundial Júnior de Moto3, a las 14.00 horas. Previamente, el sábado completarán dos sesiones de entrenamientos clasificados para definir las posiciones de parrilla.



Mundial Junior de Moto3

Daniel Holgado: "Para este año tenemos un claro objetivo, que es seguir aprendiendo y avanzando. Después de la temporada pasada aprendí a mantener la calma en los momentos difíciles y he madurado en ese aspecto. Tanto el equipo como yo hemos trabajado duro esta pretemporada para conseguir los mejores resultados. Tenemos una buena puesta a punto y buenas sensaciones con la GASGAS, tengo ganas de empezar ya la primera carrera".

David Alonso: "Empezamos una nueva temporada, con nuevos retos en el Mundial Júnior de Moto3. Hemos hecho una buena pretemporada, hemos trabajado bastante, mejorando puntos débiles del año pasado. Estamos listos para empezar. Quiero ir aprendiendo poco a poco en la categoría, seguir progresando y cada vez estar más arriba, pero sin presión".

Scott Ogden: "Esta pretemporada ha sido increíble. Desde el primer momento me he sentido bien recibido por el equipo, tiene un ambiente muy familiar. Hemos hecho un par de tests y mis sensaciones con la GasGas han sido buenas. Es diferente a otras motos que he pilotado. Mi objetivo este año es terminar entre los seis primeros en el campeonato y siempre luchar con el grupo delantero, creo que es algo realista. Espero tener una buena progresión y poder subir al podio en la parte final del año".

European Talent Cup:

Pol Solá: "Estoy muy ilusionado de poder competir con el Aspar Team Junior. En pretemporada hicimos motocross y flat track todos juntos y una caída en una de esas sesiones me ha tenido dos meses parado. He trabajado duro para llegar fuerte a la primera carrera. Quiero aprender e intentar luchar con el grupo de cabeza, sin olvidarme de disfrutar al máximo y de aprovechar la experiencia".

Edoardo Boggio: "Estoy muy contento de debutar ya con el Aspar Team Júnior. Para mí es ya como una segunda familia, me encuentro muy cómodo con los mecánicos y con mis compañeros. En invierno, con los tests que hemos hecho, he podido entender cosas nuevas, mejorar y coger confianza con la moto. El campeonato será de alto nivel, pero me siento preparado para la primera carrera".