Rossi insiste en que le "robaron" su décimo título mundial

Por muchos años que pasen, Valentino Rossi no está dispuesto a olvidar ni a "perdonar" su enfrentamiento con Marc Márquez en Sepang 2015. Y aunque ahora, a sus 42 años, asegura que "no es una obsesión" ganar su décimo mundial, siempre que habla a modo de resumen de su carrera deportiva se refiere al "robo" de la que hubiera sido su décima corona en 2015 y que se llevó Jorge Lorenzo entre acusaciones de 'biscotto' (pacto) con Marc Márquez.

Rossi, que a sus 42 años sigue en la brecha y por ahora no está teniendo el debut tan positivo que esperaba con el Yamaha Petronas, ha hablado de sus 25 años de trayectoria en el Mundial en una entrevista que publica 'La Gazzetta dello Sport'.

Y cuando le preguntan por lo peor, lo tiene claro: "Borraría la carrera de Valencia 2006 (en la que se fue al suelo y perdió el Mundial ante Nicky Hayden), ahora tendría 10 títulos, incluso después del robo de 2015", explica en conversación con La Gazzetta dello Sport.

En cuanto a los mejores momentos, que ahora ve muy lejanos, Valentino se refiere a "2001, porque fue el último Mundial de las 500cc y por lo tanto la última oportunidad de tener ahí una batalla a muerte con Max Biaggi, fue maravilloso. Luego, en 2004, con la victoria en el debut en Welkom con Yamaha. Deportivamente el momento más hermoso. Y 2008: para muchos, ya estaba acabado, viejo. Sin embargo, cambiamos a Bridgestone y le gané a Stoner".

Rossi se sorprende de que algunos no entiendan por qué, pese a su edad y poca competitividad actual insiste en seguir en activo pasados los 40: "Mi razonamiento es muy simple y se me hace extraño que algunas personas o lo entiendan, tal vez mi forma de pensar es diferente. Me gusta cómo me siento, la sensación de correr, la adrenalina que da ganar, subir al podio o, simplemente, tener una buena carrera. Cuando eso pasa, me siento muy bien durante unos días, me encanta tener esa sensación. Sé muy bien que al final el tiempo me ganará, desafortunadamente es así para todos, pero trato con todas mis fuerzas de ponérselo lo más difícil posible, y esa es la única razón por la que sigo corriendo".



Insiste en el robo del Mundial de 2015

"En mi opinión, lo que pierdes al dejar de hacer lo que más te gusta, es más de lo que ganas al renunciar cuando estás en la cima de tu carrera", argumenta sobre por qué no se ha retirado antes. "Y por cierto, nunca se sabe si realmente ha terminado. En 2013, a mi regreso a Yamaha, todos me daban por acabado. En cambio, si no me hubieran robado mi Mundial, en 2015 habría ganado otro, habría sido el 10º, extendiendo mi vida deportiva ganadora hasta seis años más. Por supuesto, no quiero ser 12º o 16º. Y si quisiera dejarlo en la cima, debería haberlo hecho hace unos años. Pero sigo creyendo y quiero intentarlo", asegura.

"Fui el primer piloto moderno de MotoGP, fui el primero en muchas cosas, que se han convertido en una lección para muchos pilotos de ahora. Empecé muy joven, y con 20 años ya estaba en la categoría reina (entonces 500) y mi camino ha sido seguido por todos. Hay algunas cosas que he hecho que todo el mundo ha copiado". Así que Valentino, a pesar de sus problemas de hoy, se siente orgulloso de este cuarto de siglo en el Mundial.