Lluvia de podio para los valencianos en Estoril

Espectacular arranque del FIM CEV Repsol el pasado fin de semana en Estoril (Portugal) para la cantera del motociclismo de la Comunitat Valenciana, con tres pilotos que llegarán líderes en sus respectivas categorías a la siguiente cita, el 8 y 9 de mayo en el Circuit Ricardo Tormo.

El sanvicentino Daniel Holgado brilló en el doblete del Aspar Junior Team en la única carrera disputada del Mundial Junior de Moto3, con su compañero David Alonso, campeón de la European Talent Cup 2020, en tercer lugar por detrás del madrileño David Salvador.

"Estoy muy contento con este triunfo, es una alegría terminar con victoria un fin de semana en el que hemos trabajado tanto con el equipo. Ha sido impresionante de principio a fin. Hemos hecho un gran trabajo con la puesta a punto de la moto y solamente puedo darle las gracias a mi equipo técnico, porque sin ellos no habría sido posible, y a mi familia, por todo el apoyo", dijo el piloto de Sant Vicent del Raspeig.

"No me esperaba subir al podio en mi primera carrera en Moto3", comentó por su parte David Alonso. "Sabíamos que no iba a ser fácil y en el cronometrado no nos fue del todo bien, pero hemos sabido resolver los problemas en la sesión de calentamiento. Vuelta a vuelta, con buen ritmo, he podido reducir las distancias con el grupo de cabeza hasta alcanzarles y ponerme segundo. He sufrido mucho, en la última vuelta estaba muy cansado y con los neumáticos desgastados, pero estoy muy satisfecho".

El equipo alcireño defiende la corona que logró el pasado Izan Guevara. Iván Ortolá, cedido por el Aspar Team al MTA, y que hizo la pole, acabó octavo, justo por detrás de José Julián 'Josito' García, del SIC48.

En el Europeo de Moto2 Fermín Aldeguer y Alonso López repitieron en los primeros cajones en las dos carreras celebradas, en una parrilla que comparten con las Superstock 600, cilindrada en la que el piloto de Puçol Álex Escrig, del FAU Racing de Héctor Faubel no tuvo rival, decimotercero y décimo de la general y líder en su categoría. El alicantino Mika Pérez fue decimoveno y decimocuarto.

Hay que recordar que el murciano Fermín Aldeguer, que ganó las dos carreras de Moto2, sustituirá esta temporada a Nico Terol en el Openbank Aspar Team del Mundial de MotoE, que tendrá su primera carrera el próximo fin de semana en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto con motivo del Gran Premio de España de MotoGP. Acompañará en el garaje del equipo alcireño a María Herrera.

También hubo marcado color valenciano en la European Talent Cup, con liderato para el equipo Cuna de Campeones de Julián Miralles con el piloto de Paterna Adrián Cruces, segundo y quinto en cada una de las carreras.

"Me he encontrado muy bien, estoy muy contento de haber terminado así las dos carreras. El trabajo de todo el equipo ha sido muy positivo y creo que podemos luchar por el campeonato", declaró el piloto.

Rozó el podio en la primera carrera el piloto de Ayora Ángel Piqueras, cuarto, mientras que el piloto de Cox, Alberto Ferrández, que no pudo acabar esta al ser golpeado por otro competidor, subió en la siguiente al segundo cajón por delante de Hugo Millán, también de la Cuna. Cruces suma 31 puntos, seis más que sus dos inmediatos perseguidores.

"Ha sido una carrera muy difícil en la que he peleado mucho; ha sido una lástima la primera carrera por que me he caído sin ninguna culpa", explicó Alberto Ferrández. "El equipo ha podido arreglar la moto muy rápido y he podido salir en la segunda carrera. Aunque tenía unos problemas con la moto todo ha ido muy bien y he podido lograr un segundo, a 6 milésimas del primero. Estoy muy contento y tengo que darle las gracias al equipo por el buen trabajo que han hecho durante todo el fin de semana".

Comienza la temporada de Moto5

Otro punto destacado del fin de semana fue el inicio de la temporada de Moto5 de la Cuna de Campeones. Los más jóvenes del paddock disputaron las primeras carreras del año en un circuito nuevo para todos ellos. En la primera carrera Aymon Bocanegra fue el vencedor por delante de Xarly Méndez y Jacobo Hinojosa. En la segunda carrera, los tres primeros clasificados fueron Oliver Cantos, Abraham Poquet y Xavi Méndez.

Con todo esto, el director de la Cuna de Campeones, Julián Miralles, ha hecho su particular balance del fin de semana: "Hemos visto que podemos luchar por ganar la HETC. Ha sido una lástima las caídas de Casey porque es un piloto realmente rápido. Hay que pensar carrera a carrera, de aquí salimos líderes en esta categoría, y ahora iremos al circuito de casa, donde yo creo que tendremos algo más porque el paso por curva es más importante que aquí en Estoril. En Moto3 David ha dado un paso adelante en carrera, así que tenemos que seguir trabajando en la misma línea. Lo importante para nosotros es que los pilotos salgan fortalecidos mentalmente y hayan aprendido cosas, hasta yo he aprendido este fin de semana".