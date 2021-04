Bagnaia manda en los libres en Jerez y Marc Márquez termina fuera del 'Top 10'

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati), el británico Sam Lowes (Kalex) y el argentino Gabriel Rodrigo (Honda) fueron los más rápidos en los entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de España, cuarta prueba del Mundial de Motociclismo, mientras que el español Marc Márquez (Repsol Honda) no pudo terminar en el 'Top 10'.



La primera toma de contacto con el asfalto del Circuito Jerez-Ángel Nieto evidenció en la categoría 'reina' la actual fortaleza de las Ducati y las Yamaha, y que al de Cervera aún le falta un poco para poder estar con los mejores a una vuelta.



Si bien en Portimao (Portugal), el ocho veces campeón se fue con sensaciones positivas a descansar tras los libres, en esta ocasión, en su retorno al circuito en el que sufrió su lesión de hombro el año pasado, le costó algo más pese a su buen inicio con el tercer mejor tiempo de la primera sesión (1:38.291) y que a la postre sería su mejor vuelta del día.





Your Friday pacesetter! ?? P1 for @PeccoBagnaia ! ?? #SpanishGP ???? pic.twitter.com/taaD0TbJ7k

?? @SamLowes_22 steals top honours in the dying seconds of FP2!



The Brit leads the pack on Friday! ??#Moto2 | #SpanishGP ???? pic.twitter.com/3kaTtKxlY4