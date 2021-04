GP de España de 2021: Horarios y dónde ver en TV las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP

Llegamos a la cuarta prueba del Mundial de MotoGP 2021 con la disputa del GP de España 2021. En SUPER te traemos todos los horarios actualizados y las televisiones que ofrecerán señal de los entrenamientos libres, la clasificación y las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP del Gran Premio que se disputa en el circuito de Jerez.

También te ofrecemos la última hora de la carrera del domingo con nuestra narración en directo a través de de la web de SUPER. Todas las sesiones podrán verse en directo en DAZN y en Movistar+ en España. En Argentina, Chile, México, Colombia y Perú podrá seguirse a través de ESPN, en Estados Unidos será NBC Sports.

Fabio Quartararo cuenta con 61 puntos, lo que le ha posicionado como líder en la clasificación de pilotos de MotoGP. Le sigue de cerca el italiano Francesco Bagnaia con 46. Sin embargo, la gran novedad de esta carrera estará en que Marc Márquez consiguió una tercera plaza después de su esperadísimo regreso.

HORARIOS GP ESPAÑA 2021

Viernes 30 de abril

9.00-9.40 Moto3: FP1

9.55-10.40 MotoGP: FP1

10.55-11.35 Moto2: FP1

11.50-12.20 MotoE: FP1

13.15-13.55 Moto3: FP2

14.10-14.55 MotoGP: FP2

15.10-15.50 Moto2: FP2

16.50-17.20 MotoE: FP2



Sábado 1 de mayo

9.00-9.40 Moto3: FP3

9.55-10.40 MotoGP: FP3

10.55-11.35 Moto2: FP3

11.50-12.20 MotoE: FP3

12.35-12.50 Moto3: Q1

13.00-13.15 Moto3: Q2

13.30-14.00 MotoGP: FP4

14.10-14.25 MotoGP: Q1

14.35-14.50 MotoGP: Q2

15.10-15.25 Moto2: Q1

15.35-15.50 Moto2: Q2

16.05-16.45 MotoE: E-Pole



Domingo 2 de mayo

8.20-8.40 Moto3: WARM UP

8.50-9.10 Moto2: WARM UP

9.20-9.40 MotoGP: WARM UP

10.05 MotoE: CARRERA (8 vueltas)

11.00 Moto3: CARRERA (22 vueltas)

12.20 Moto2: CARRERA (23 vueltas)

14.00 MotoGP: CARRERA (25 vueltas)