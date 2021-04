Así han acabado los valencianos los entrenamientos en Jerez

Jorge Navarro fue el piloto mejor clasificado de la armada valenciana en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de España en Jerez. El de la Pobla de Vallbona acabó séptimo con la Boscoscuro del LighTech SpeedUp. Por la mañana encontró inmediatamente buenas sensaciones y marcó su mejor tiempo del día con 1'41.918. Por la tarde realizó unos ajustes para la puesta a punto para la carrera y cerró el día con el séptimo tiempo a +0.403 del primero.

"Ha sido un día positivo", dijo Jorge Navarro. "Me sentí bien en la pista enseguida, desde las primeras vueltas de la FP1. En la FP2 hemos rodado con neumáticos usados y el ritmo ha sido muy bueno. Cuando pusimos los neumáticos nuevos tuvimos un poco más de dificultad con el neumático delantero duro, que debería ser el de la carrera. Hicimos algunos cambios pero no nos ayudaron tanto como esperábamos, pero seguro que esto nos ayudará a entender el camino a seguir de cara a la carrera".

Sam Lowes ha vuelto a las andadas en Jerez y ha terminado el primer día de entrenamientos como el piloto más rápido de la categoría intermedia. El británico ha marcado un 1:41.515 que le ha permitido liderar un día en el que Remy Gardner, Jake Dixon, Marco Bezzecchi o Joe Roberts han sido los pilotos que más cerca han terminado del británico.

Los pilotos del Inde Aspar Team Aron Canet y Albert Arenas han terminado a milésimas de las posiciones de Q2 en la primera jornada de pruebas en el circuito de Jerez – Ángel Nieto. Canet ha sido decimoquinto, a 11 milésimas de Stefano Manzi, en un día complicado en el que ha sufrido una caída leve en el primer entrenamiento y en el segundo ha tenido un susto que casi le hace caerse en la curva 12. El piloto del Inde Aspar Team aspira a mejorar este sábado para entrar de forma directa en la Q2, un objetivo que comparte su compañero de equipo Albert Arenas. El Campeón del Mundo de Moto3 ha escogido una dirección diferente con su equipo técnico con respecto a las carreras de Qatar y Portugal y en la sesión matinal ha mejorado sus sensaciones.

"Hemos tenido un día complicado en Jerez. Tenemos que seguir trabajando en diferentes aspectos, tanto con la moto como en mi caso, porque he perdido un poco la confianza después del susto en el segundo libre. El sábado seguro que iremos mejor, daré el cien por cien", dijo el de Corbera.

Héctor Garzó, del Pons Racing, acabó decimoséptimo en la combinada del día, a poco más de ocho décimas de Sam Lowes.



Moto3

En la categoría pequeña, Pedro Acosta ha terminado octavo en la tabla de tiempos combinada de los FP1 y FP2 del viernes, con su compañero de equipo el valenciano Jaume Masià, segundo en el Mundial por detrás de Acosta, en la décima posición. Ambos competidores tienen puestos provisionales en la Q2 de este sábado.

"Hemos trabajado mucho durante todo el día. Hemos recogido toda la información posible sobre la pista, para intentar sacar conclusiones que nos puedan ser útiles. Los tiempos por vuelta son muy ajustados, así que tendremos que hacerlo lo mejor posible. Quiero seguir dándolo todo", dijo el de Algemesí, del Red Bull KTM Ajo.

El piloto más rápido ha sido el argentino Gabri Rodrigo, el único junto con Niccolò Antonelli en bajar de 1:46 en el trazado andaluz. En una jornada extraña, con algunos de los favoritos en posiciones retrasadas y pilotos no habituales delante, tercero ha sido Romano Fenati, por delante de Jason Dupasquier, Darryn Binder o Ryusei Yamanaka.

El Solunion GASGAS Aspar Team ha dado comienzo al gran premio de España a un segundo de los pilotos de cabeza, con Izan Guevara y Sergio García Dols en posiciones muy igualadas entre ellos. El primero de los dos ha sido Guevara, decimoctavo, a 1,045 del tiempo de Rodrigo. El piloto balear, que ya había pilotado la GASGAS en el test de pretemporada del pasado mes de marzo, se ha encontrado con dificultades que no se encontró en aquellas pruebas y, aunque poco a poco ha ido solventando algunas con la ayuda de su equipo técnico, todavía tiene margen de mejora para entraren la Q2.

Del mismo modo, su compañero de equipo el castellonense Sergio García Dols ha estado trabajando junto con sus mecánicos para encontrar la mejor puesta a punto posible para la moto. El piloto castellonense ha sido decimonoveno en la primera jornada de pruebas en Jerez, a 1,115 segundos del mejor tiempo del día.

"Ha sido un día de mucho trabajo porque no nos sentimos a gusto sobre la moto y nos está costando encontrar una puesta a punto que me guste. Estamos trabajando para encontrarla lo antes posible. Tenemos que dar un paso importante mañana para consolidar un mejor ritmo y conseguir una vuelta mejor", declaró Sergio García.

Carlos Tatay, del Avintia Sponsorama, acabó vigésimo quinto el día, a 1.5 del más rápido en Moto3.



MotoGP

Iker Lecuona, único valenciano en la categoría reina, bajó su tiempo de vuelta significativamente desde la mañana. El español ha sido 1,112 segundos más rápido esta tarde para concluir el viernes vigésimo segundo a sólo 0,251 segundos de su compañero en el equipo KTM Tech3 Danilo Petrucci.

"Sinceramente, estoy bastante contento, ya que he podido recuperar un poco de confianza con la moto rodando solo. He sido bastante constante y he intentado relajarme más sobre la moto, además de trabajar mucho con el equipo. He mejorado vuelta a vuelta. En el ataque de tiempo, estaba solo. Seguro que todavía tenemos que trabajar mucho, pero este fin de semana ya me siento mucho mejor y tengo la sensación de que llegaremos mucho más cerca de la cima", declaró Lecuona.



MotoE

Los pilotos de la Copa del Mundo FIM Enel de MotoE han abierto la tercera edición de este campeonato con dos sesiones de entrenamientos libres en el circuito de Jerez – Ángel Nieto. En ellas, el más rápido ha sido el brasileño Eric Granado, uno de los veteranos de la categoría, con un tiempo de 1:48.057 conseguido por la mañana.

Tras él, Dominique Aegerter y Miquel Pons han sido segundo y tercero, justo delante del vigente campeón de la categoría, Jordi Torres. Los pilotos de la Copa del Mundo FIM Enel de MotoE tendrán una última oportunidad de trabajar sobre sus motos en el tercer entrenamiento libre, antes de la ePole que empezará a las 16.05, hora local.

El Openbank Aspar Team ha estrenado la temporada en Jerez con Fermín Aldeguer octavo y María Herrera decimocuarta después de las dos primeras sesiones del gran premio de España. Aldeguer, que reemplaza esta temporada a Nico Terol y que lidera el Europeo de Moto2 tras su doblete en Portimao, ha sido quinto en el primer entrenamiento libre, pero por la tarde no ha podido mejorar su tiempo y ha bajado hasta la octava plaza de la clasificación. El joven piloto, que cumplió 16 años este mes, buscará seguir mejorando su tiempo para optar a entrar en la primera fila de la parrilla. Su compañera María Herrera sí ha podido mejorar su crono en la segunda sesión del día y se ha quedado a 1,8 segundos del tiempo de Eric Granado. La piloto del Openbank Aspar Team se ha sentido más cómoda según iban pasando los minutos de la sesión vespertina, pero es consciente de que debe mejorar en las primeras vueltas para poder dar el máximo en la ePole.