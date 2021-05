Daniel Holgado, también líder de la Rookies Cup

El Aspar Team Júnior sigue en cabeza en la Rookies Cup tras el triunfo en Jerez de Dani Holgado. El piloto alicantino, que llegaba a Jerez después de estrenarse con victoria en el Mundial Júnior de Moto3, campeonato que lidera, gestionó la segunda carrera del gran premio de España para subir a lo más alto del podio y, con ello, situarse como el nuevo líder de la competición.

En la carrera del sábado, Holgado había sido cuarto, el que es su peor resultado hasta la fecha desde que empezara la temporada. Con estos resultados, Holgado releva en el liderato de la general a su compañero de equipo David Alonso.

El fin de semana de Jerez ha sido muy diferente al de Portugal para Alonso. Si allí consiguió las dos victorias en juego, en el gran premio de España el piloto del Aspar Team Júnior logró la pole, pero no pudo luego en carrera convertirlo en un resultado delantero y terminó séptimo y octavo, de forma que ahora se sitúa segundo en la general.

Tras estas carreras, Iván Ortolá sube una posición y se sitúa sexto, después de conseguir su primer podio de la temporada y a pesar de una caída en la otra carrera. Por su parte, Scott Ogden ha completado un fin de semana de menos a más en el que ha terminado noveno, a nueve segundos de Holgado en la segunda carrera, recortando distancias con el grupo de cabeza.

Los pilotos del Aspar Team Júnior volverán a competir en la Rookies Cup el fin de semana del 30 de mayo en Mugello (Italia). Antes volverán a la acción en el Mundial Júnior de Moto3, este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo.



Daniel Holgado (4º y victoria)

"La carrera ha sido increíble, la diferencia ha estado en la última curva: en la primera manga fue complicada para mí, pero en la segunda la estrategia salió mejor. Hemos demostrado que teníamos un buen ritmo. Ha sido divertido pilotar la moto, hemos conseguido una buena puesta a punto y he podido gestionar la carrera. Estoy listo para Mugello, creo que allí podremos luchar por la victoria también. Estoy muy motivado para las siguientes carreras".



Iván Ortolá (2º y caída)

"Salimos de Jerez con un podio y una caída. La primera carrera fue bastante divertida. Al principio estaba en posiciones intermedias del grupo, controlando para ver qué estrategia podía llevar a cabo. Al final, me puse en una buena posición para la última curva y pude terminar segundo. En la segunda manga no hubo suerte, me dio otro piloto por detrás y no pude hacer nada. Toca pensar en Mugello, esto acaba de empezar".



David Alonso (7º y 8º)

"Ha sido un fin de semana de aprendizaje. En la primera carrera me sentía cómodo y me quedé detrás del grupo, esperando a las últimas vueltas. Cometí un fallo y ataqué tarde, y por eso me quedé séptimo y disgustado porque podía haber estado delante. En la segunda carrera mejoré mis puntos débiles y ataqué desde el principio. En el cuerpo a cuerpo era más fuerte y estaba haciendo una buena carrera, cogí a los pilotos de delante, pero por toques con otros pilotos y por una penalización por exceder los límites de la pista terminé octavo. Creo que hice una buena carrera, sigo aprendiendo y llegaré más fuerte a Mugello".



Scott Ogden (15º y 9º)

"Ha sido un fin de semana difícil, pero lo hemos acabado a sólo nueve segundos del ganador. En los entrenamientos libres no tenía un buen ritmo y luego en el cronometrado me caí y tuve que salir desde atrás. En la primera carrera, la bandera roja me desconcentró y cuando volvimos a pista perdí varias posiciones y terminé a diez segundos del ganador en diez vueltas. En la segunda carrera pude competir al principio con el grupo delantero, pero al final terminé a nueve segundos de ellos, un segundo más cerca después de seis vueltas más. Es un paso adelante, esperamos seguir así".