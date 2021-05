Sergio García Dols: "Hay mucho trabajo detrás de esta victoria"

El piloto de Burriana del Aspar Team, Sergio García Dols, no había vuelto a subir al cajón desde el año pasado. Su quinto podio y su segunda victoria se le resistía este año. Pero al final ha llegado en Le Mans, un circuito en el que debutó en el FIM CEV Repsol hace años con un cuarto puesto, y que en el Mundial no se le daba muy bien hasta el domingo, cuando rompió una racha de 13 años sin victorias valencianas en el mítico trazado francés, desde que Álex Debón ganara en 250 cc en 2008.

«Estoy muy contento de poder llevar el nombre de donde soy», dice Sergio García Dols tras conocer el dato aportado por SUPER. «Hay mucho trabajo detrás de esta victoria, creo que nos lo merecíamos y al final se ha logrado».

Y es que lo suyo ha sido una pelea constante este año por subir al cajón. «En Catar acabamos cuartos a nada del podio, la siguiente tocó salir del pit-lane y me caí cuando luchaba con el grupo delantero, y en Portimao otro toque cuando luchaba en la última vuelta por el podio. Son cosas que pasan, es una categoría supercomplicada y hay días con suerte y otros que no. En Le Mans tuvimos suerte de que fuera todo perfecto y no caer, y esa suerte hay que aprovecharla».

Además, el castellonense hizo historia para el fabricante español GasGas, que debuta en el Mundial de la mano del Aspar Team: «Una victoria sabe mucho mejor para encarar lo que queda de temporada. GasGas solo había ganado en trial, offroad, y ahora es la primera en velocidad, estoy muy feliz de haberles hecho ganar la primera. Hemos trabajado mucho en pretemporada para quitarme la costumbre de mi anterior moto, pues esta es muy diferente».

Desde el viernes con lluvia tuvo muy buenas sensaciones, entre los tres mejores, pero en carrera era una incógnita: «En mojado las condiciones son más difíciles y hay más probabilidad de caerse, hay que ir con mucha precaución y cuidado. Sí que es verdad que fui rápido todo el fin de semana, pero tampoco había hecho una carrera en mojado. No sabía cómo iba a sentirme, pero nada más salir me sentí a gusto y vi que podía luchar. Aunque hubo unas vueltas que no lo tenía muy claro, tuve cuatro o cinco sustos, pero me relajé un poco, me centré, y ya empecé a ir mejor».

Su victoria le ha situado segundo en el Mundial, con 49 puntos, lejos aún de Pedro Acosta, líder con 103. «El objetivo es hacerlo lo mejor posible en cada carrera. Estar en el grupo delantero y luchar por todo. Pedro está muy fuerte, pero la lucha es con todos», concluye.



Quince podios valencianos y cinco victorias en Le Mans

Sergio García Dols se suma a Álex Debón (2008, 250cc), Sergio Gadea (2007, 125cc), Jorge Martínez 'Aspar' (1984, 125cc) y Ricardo Tormo (1983, 125cc), los únicos valencianos que lograron subir a lo más alto del podio en Le Mans. Cinco entre los nueve pilotos que protagonizaron los 15 podios en el trazado Bugatti para la C. Valenciana.

Sergio Gadea, también con Aspar Team, hizo tres, los mismos que Nico Terol, mientras que Arón Canet y Jorge Navarro subieron dos veces, como Ricardo Tormo. Y Sergio García Dols ha igualado con una a Aspar, Álex Debón y a Héctor Faubel.

Héctor Faubel fue segundo en 2009 cuando corría en 250cc, Ricardo Tormo también segundo en 125cc en 1979, primer podio valenciano de la historia en Le Mans. Y entre los pilotos actualmente en activo, Arón Canet repitió en Moto3, segundo en 2017 y tercero dos años más tarde. Y Jorge Navarro en dos categorías, tercero en 2016 en Moto3, y segundo en Moto2 en 2019.

Nico Terol y Sergio Gadea son los que más veces han pisado los cajones en Le Mans, todos ellos en 125 cc, aunque solo el de Puçol subió a lo más alto, primero en 2007, además de segundo en 2005 y tercero en 2009. El alcoyano fue tercero en 2008, y segundo en 2010 y 2011, años en los que se proclamó subcampeón y campeón del mundo de 125cc respectivamente.