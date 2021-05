Horario y dónde ver el GP de Italia de MotoGP

El Mundial de MotoGP 2021 afronta este fin de semana el GP de Italia 2021. En SUPERDEPORTE te traemos todos los horarios actualizados y las televisiones que ofrecen señal de los entrenamientos libres, la clasificación y las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP del Gran Premio que se disputa en el legendario Autodromo Internazionale de Mugello.

También te ofrecemos la última hora de la carrera del domingo con nuestra narración en directo a través de de la web de SUPER. Todas las sesiones podrán verse en directo en DAZN y en Movistar+ en España. En Argentina, Chile, México, Colombia y Perú podrá seguirse a través de ESPN, en Estados Unidos será NBC Sports.

Fabio Quartararo cuenta con 80 puntos, lo que le ha posicionado como líder en la clasificación de pilotos de MotoGP. Le sigue muy de cerca el italiano Francesco Bagnaia con 79. Por su parte, Marc Márquez continúa intentando conseguir el rodaje suficiente para mostrarnos la mejor versión de sus dotes como piloto. Para encontrar un español en la clasificación debemos descender hasta la quinta plaza, ocupada por Maverick Viñales con 56 puntos.

Viernes 28 de mayo

9.00 - 9.40 FP1 Moto3

9.55 - 10.40 FP1 MotoGP

10.55 - 11.35 FP1 Moto2

13.15 - 13.55 FP2 Moto3

14.10 - 14.55 FP2 MotoGP

15.10 - 15.50 FP2 Moto2



Sábado 29 de mayo

9.00 - 9.40 FP3 Moto3

9.55 - 10.40 FP3 MotoGP

10.55 - 11.35 FP3 Moto2

12.35 - 12.50 Q1 Moto3

13.00 - 13.15 Q2 Moto3

13.30 - 14.00 FP4 MotoGP

14.10 - 14.25 Q1 MotoGP

14.35 - 14.50 Q2 MotoGP

15.10 - 15.25 Q1 Moto2

15.35 - 15.50 Q2 Moto2



Domingo 30 de mayo

8.40 - 9.00 Warm Up Moto3

9.10 - 9.30 Warm Up Moto2

9.40 - 10.00 Warm Up MotoGP

11.00 Carrera Moto3 (20 vueltas)

12.20 Carrera Moto2 (21 vueltas)

14.00 Carrera MotoGP (23 vueltas)