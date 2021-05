Arón Canet y Héctor Garzó, obligados a remontar

Jorge Navarro se estrena esta temporada en una primera fila de la parrilla de salida y lo hace en el circuito toscano del Gran Premio de Italia. Al final de la tercera sesión de entrenamientos libres, el valenciano obtuvo acceso directo a la Q2 con el undécimo tiempo en 1'51.710 anotado durante la FP2 del viernes.

La clasificación de Moto2 comenzó con dudas, pero tras algunas vueltas, Jorge Navarro se situó pronto entre los más rápidos. La decisión de cambiar el neumático resultó fundamental porque a su regreso a pista marcó el tercer mejor tiempo en 1'51.097, ganando la primera fila por octava vez en las últimas tres temporadas, de las cinco que lleva en Moto2.

El valenciano ya fue segundo en parrilla en Jerez, Montmeló y Motorland el pasado año, y en 2019 salió cinco veces en primera fila, cuatro de ellas desde la pole, consiguiendo ocho podios. Desde entonces, no ha vuelto a pisar el cajón, algo que intentará en esta ocasión con un nuevo compañero en el equipo Conveyors Speed Up, sustituto del lesionado Yari Montella. Fermín Aldeguer, representado por el valenciano Héctor Faubel, líder del Europeo de Moto2 del FIM CEV con solo 16 años, y piloto del Aspar Team en el Mundial de MotoE, superó la Q1 con un excelente primer tiempo de 1m51.710s anotados en la tercera vuelta. En la calificación final, aunque con algunos problemas con el neumático trasero, Fermín Aldeguer se llevó el decimoquinto tiempo en 1'52.191 y así la quinta fila en la carrera.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta en la primera fila. Esta mañana durante los últimos entrenamientos libres nos dimos cuenta de que teníamos que mejorar algo en la moto, así que antes de la QP hicimos algunos cambios, que en la clasificación resultaron fundamentales. La sensación con la moto ha mejorado mucho y estoy feliz de haber conseguido una vuelta rápida que nos haya llevado a la primera fila. ¡No puedo esperar a mostrar nuestro potencial!", declaró Jorge Navarro.

"Estoy muy contento con mi primera clasificación para el Campeonato del Mundo de Moto2, es una inmensa satisfacción estar entre los 15 primeros. Lamento no haber aprovechado la Q2 porque debido a un neumático defectuoso no pude empujar más. Me siento preparado para la carrera de mañana, ¡estoy listo para dar lo mejor de mí ! ", dijo por su parte Fermín Aldeguer.



Caída de Arón Canet y avería de Albert Arenas

El Kipin Energy Aspar Team ha vivido un duro entrenamiento cronometrado en Italia, con dos sesiones que Aron Canet y Albert Arenas no han podido terminar por sendos incidentes. El piloto de Corbera se había clasificado directamente para la Q2 tras terminar cuarto en el último entrenamiento libre, pero no ha podido corroborar sus sensaciones con una buena posición de parrilla al irse al suelo en la fase final del entrenamiento.

Pese a todo, el piloto del Kipin Energy Aspar Team aspira a recuperar posiciones en carrera para terminar con un buen resultado en su primera experiencia en Mugello. Su compañero de equipo Albert Arenas ha podido completar solamente un giro, con un tiempo de 1:54.566, en una sesión en la que ha sufrido un problema mecánico que le ha impedido seguir mostrando su ritmo y su velocidad en pista. Arenas arrancará desde la décima fila de la parrilla el Gran Premio de Italia.

"Ha sido un día desigual", explicó Canet, "con un tercer entrenamiento libre muy bueno, pero con un mal entrenamiento cronometrado. Nos clasificamos muy detrás por una sucesión de errores que me han llevado a una caída. Lucharemos por remontar en carrera y disfrutar de este circuito".

Por su parte, su compañero Albert Arenas explió: "Esta mañana hemos dado un paso adelante en el último entrenamiento libre, pero me he caído, nos hemos perdido los últimos minutos de la sesión y no he podido montar el neumático blando. Teníamos esperanzas puestas en la Q1, pero hemos tenido un problema de motor y nos ha comprometido el entrenamiento cronometrado. Solamente hemos podido dar una vuelta. A pesar de que salimos desde detrás, vamos a intentar una remontada hasta donde sea posible".



Garzó y Manzi, obligados a remontar

El tercer valenciano de la categoría, Héctor Garzó, había sido competitivo y se había clasificado directamente para la Q2, pero finalmente dirección de carrera ha cancelado su vuelta tras interpretar que había pisado la zona verde. Eso ha obligado al español del FlexBox HP 40 a pasar por la Q1 y, pese a que era competitivo, no ha logrado superar el corte. Finalmente saldrá desde la decimonovena posición pero confiado en hacer una buena remontada, ya que tiene el ritmo para hacerlo.

Peor día ha tenido su compañero de equipo Stefano Manzi, quien corre en casa. Mejorando sus registros en cada salida a pista, Manzi no se está sintiendo cómodo encima de la moto y eso ha hecho que empiece el gran premio desde la vigesimotercera posición, con un mejor cronómetro de 1:52.382 y confiado en poder remontar.

"Un sábado un poco extraño", comentó Garzó. "Por la mañana hemos hecho un tiempo competitivo, entrábamos directamente a Q2 pero dirección de carrera nos ha quitado la vuelta sin entenderlo. Hemos pasado por la Q1, tenía buen ritmo y capacidad de hacer una vuelta rápida, pero no he conseguido cuadrar la vuelta perfecta. Estoy contento porque tengo buen ritmo pero no estamos en la posición que deberíamos. Estamos concentrados y con ganas de hacer un buen resultado".