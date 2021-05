Monumental enfado de Viñales con Marc Márquez

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha), líder de MotoGP, ha firmado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Italia, sexta cita del Mundial de motociclismo, y liderará una primera fila en la que le acompañarán el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) y el francés Johann Zarco (Ducati), con Aleix Espargaró (Aprilia) partiendo cuarto.



La calificación en la categoría reina se estrenó con polémica en la Q1, por la que Maverick Viñales tuvo que pasar por primera vez esta temporada. Marc Márquez (Repsol Honda) no soltó la rueda del de Roses, gran favorito a hacerse con uno de los dos billetes para la Q2, durante toda la sesión, una actitud que enervó al piloto gerundense. Sobre todo cuando le siguió hasta la calle de garajes, estrategia que tampoco le sirvió al de Yamaha para despegar al de Honda, que ya ha manifestado que podrá bajarse de la moto este domingo.





??? Maverick Viñales, sin excusas: "Mi vuelta no me metía en la Q2. No he sido lo suficientemente rápido. He probado a tirar y no iba lo suficientemente rápido, luego han dado bandera y no he podido hacer el segundo intento"#ItalianGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/B4v4ndcd0e