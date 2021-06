Muere el piloto de Moto3 Jason Dupasquier, de 19 años, por el accidente de Mugello

La organización del campeonato del mundo de motociclismo ha confirmado el fallecimiento del piloto suizo Jason Dupasquier, en un comunicado que señala: "tras un grave incidente en la segunda clasificación de Moto3 del Gran Premio de Italia, informamos con gran tristeza del fallecimiento del piloto Jason Dupasquier".





La nota explica que "Dupasquier se vio involucrado en un incidente con varios pilotos entre las curvas 9 y 10, que obligó a mostrar bandera roja a partir de entonces. Los vehículos de intervención médica de la FIM llegaron al lugar inmediatamente y el piloto suizo fue atendido en pista antes de ser trasladado en helicóptero médico, en estado estable, al Hospital Careggi de Florencia".





We're deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



