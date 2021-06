Cisma en MotoGP por no suspenderse la carrera en Mugello

En un fin de semana de los más duros para el motociclismo tras el fallecimiento del piloto suizo de 19 años de Moto3 Jason Dupasquier, fueron varios los pilotos que no quisieron correr el Gran Premio de Italia de MotoGP al conocerse la noticia entre las carreras de Moto3 y Moto2 del domingo. Estas categorías no tuvieron tiempo ni de reaccionar, pero sí la categoría reina, que guardó un respetuoso minuto de silencio, tras el cual se activó el procedimiento de carrera. Algunos pilotos alzaron la voz a posteriori y confesaron que no tenía que haberse disputado la prueba.

"Me caí muy pronto, pero me importa un comino", sentenció Francesco 'Pecco' Bagnaia, que cargó duramente contra la organización: "Perdimos a un chico de 19 años y la situación no se manejó adecuadamente. El sábado ya era difícil volver a subirse a la moto y hoy (domingo) se volvió casi imposible después de tener un minuto de silencio por Jason. No estaba tranquilo, no estaba tranquilo: perdimos a un niño".

"Está claro que es muy difícil manejar esta situación, el hospital tiene que declarar muerto, pero no acepto que se haya corrido. Nadie nos preguntó nada, le dije a Davide - el director del equipo Ducati- que hubiera preferido no correr, pero es nuestro trabajo", añadió. "En 2016, en Barcelona, después de la muerte de Salom fue complicado, y hoy, después del minuto de silencio, fue aún más complicado".

El piloto de Ducati continuó: "En estos casos hay dos formas: para algunos, no correr por respeto; para otros, correr para respetar a Jason, porque le hubiera gustado. Pero somos humanos, cada uno de nosotros está hecho a su manera. Yo soy muy sensible. Salí un poco tranquilo y concentrado. Para mí correr fue un error y una falta de respeto. Sufrí mucho durante el minuto de silencio, porque me trajo a la mente el accidente. Luché mucho. Lamento mucho esta situación, me parece que se ha afrontado con demasiada ligereza, no es agradable. Si le hubiera pasado a un piloto de MotoGP no habríamos corrido. No es una buena página para nuestro deporte", sentenció.



Danilo Petrucci y Aleix Espargaró

Danilo Petrucci fue otro de los más críticos: "Me siento sucio por haber corrido en la misma pista donde ayer murió un chico de 19 años. No creo que sea normal, como tampoco es normal que ayer nadie nos consultara. Tres minutos después del despegue del helicóptero, la pista se volvió a abrir, como si no hubiera pasado nada. Pero dentro de los cascos hay muchachos que piensan que lo que le pasó a Jason podría pasarles a ellos también. ¿Se habría corrido si hubiera muerto un piloto de MotoGP?"

El equipo Prüstel del que formaba parte Jason Dupasquier decidió no participar en Mugello, a pesar de que todavía no se conocía el fatal desenlace. Igual que Thomas Luthi, piloto de Moto2 muy unido a Dupasquier, que decidió no disputar la carrera en señal de ánimo y apoyo.

Entre los españoles, Aleix Espargaró fue el más crítico: "Fue un día muy duro. Sabíamos que la situación no era buena, pero cuando sabes que un piloto está muerto, te golpea mucho. No sé cómo nos las arreglamos los pilotos para hacer un minuto de silencio en la parrilla de salida, reiniciar los cerebros y luego hacer una carrera de motos. Es algo duro de aceptar. El sábado ya tenías dudas sobre si estaba bien hacer el FP4. Es difícil para todos aceptar esta situación, pero para nosotros los pilotos es terrible. Era un chico de 19 años. El sábado, después de lo sucedido, le dije a Massimo (Rivola, CEO de Aprilia Racing) que averiguara cómo estaba Jason, que no saldría en caso de muerte. Dijeron que la situación era estable y por eso acepté pilotar. Es un deporte que amamos tanto, pero ahora me siento mal conmigo mismo, no entiendo como logré borrar todo, poner la cabeza en blanco y hacer el GP".