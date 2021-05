Doble podio para el Aspar Team Junior en Mugello

El Aspar Team Júnior continúa su línea positiva de trabajo con los jóvenes pilotos y en la tercera cita de la Rookies Cup, disputada en Mugello este fin de semana, volvió a repetir en el podio, esta vez con David Alonso, segundo, e Iván Ortolá, tercero, tras el vencedor David Muñoz. Con estos resultados, se aprieta la clasificación general, que en sus cinco primeras posiciones cuenta con tres pilotos del Aspar Team Junior: David Alonso es segundo a tres puntos del nuevo líder David Muñoz, Dani Holgado es tercero a nueve puntos e Iván Ortolá se sitúa quinto.

En Mugello, Alonso obtuvo el mayor botín de puntos, con 33, gracias a su podio del domingo y a la cuarta posición del sábado, cuando se le escapó el podio por milésimas. Dani Holgado estuvo luchando por la victoria en ambas carreras, pero salió perjudicado en la lucha por los rebufos y terminó cuarto y sexto. Por su parte, Iván Ortolá pudo resarcirse del décimo puesto del sábado con una tercera plaza el domingo, mientras que Scott Ogden dio un paso adelante y luchó en todo momento con el grupo de cabeza, para terminar decimotercero en ambas mangas.

La próxima cita de la Rookies Cup para los pilotos del Aspar Team Junior será el fin de semana del 20 de junio en Alemania, aunque tendrán antes un nuevo reto en el Mundial Júnior de Moto3 en Barcelona, el 13 de junio.

David Alonso (4º / 2º):

"En Mugello conseguimos un nuevo podio, en una carrera loca en la que variaron mucho las posiciones en la recta. Intenté mantenerme siempre delante, el sábado se nos escapó el podio por milésimas, pero el domingo pude gestionar bien la última vuelta y la segunda posición está genial. Es un fin de semana positivo, ahora toca pensar en la siguiente carrera del Mundial Júnior en Barcelona, y luego volveremos en la carrera de la Rookies Cup de Alemania".

Iván Ortolá (10º / 3º):

"La carrera del domingo fue bastante dura psicológicamente después de lo ocurrido con Jason Dupasquier. Al principio me mantuve delante del grupo, porque en la parte trasera era peligroso si había alguna caída. Al final, conseguí una tercera posición y estoy contento con este resultado, porque el sábado no tuve suerte. Empecé bastante bien pero el grupo iba lento y eso hacía que los pilotos sin ritmo pudieran estar en el grupo. Al final se convirtió en una carrera en la que ganó quien mejor posición tenía en las últimas vueltas y quien mejor pudo aprovechar los rebufos".

Daniel Holgado (6º / 4º):

"Mugello era una nueva pista para mí y creo que me adapté bien. Logré la tercera posición en los entrenamientos cronometrados y mi mayor objetivo en las carreras era terminar para seguir sumando puntos en la general. Llegábamos como líderes a Mugello, pero sabíamos que sería un fin de semana difícil y salimos terceros, a solamente nueve puntos. Se nos escapó la victoria y el podio justo al final en ambas carreras, pero seguimos peleando".

Scott Ogden (13/ 13):

"En Mugello he podido dar un paso adelante y luchar por posiciones de top 10, pero como siempre son carreras en grupo, el grupo es muy numeroso, y un pequeño fallo te retrasa muchas posiciones. El sábado no fui lo suficientemente agresivo en la parte media de la carrera y bajé hasta la decimosexta posición, pero pude recuperar para terminar decimotercero. La carrera del domingo fue mejor, estuve luchando, pero en la última vuelta me toqué con otro piloto. Fue un día duro, los resultados no importaban después de lo que sucedió con Jason Dupasquier. Quiero mostrar mis condolencias hacia su familia y su equipo".