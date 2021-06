Tremendo susto de Iker Lecuona en Montmeló

El único valenciano de MotoGP, Iker Lecuona, saldrá desde la sexta fila (decimosexto))en el Gran Premio de Cataluña, su mejor clasificación en una temporada tras la que su futuro en la categoría reina no está claro, después del anuncio esta misma semana del fichaje de Remy Gardner por el KTM Tech3 para el próximo curso, y el silencio del propio equipo sobre sus dos actuales pilotos, el español y el italiano Danilo Petrucci.



Lecuona, que ya el pasado año logró pasar a la Q2 en Teruel (11º en parrilla), y que la rozó en San Marino y Austria desde la Q1 (fue tercero), llegó a pelear en la cuarta sesión de entrenamientos libres y en la Q1 por las mejores posiciones, pero en ambas tandas se fue al suelo, en la Q1 impactando él y la moto contra las protecciones en un accidente que recordó al que se cobró la vida de Luis Salom en este mismo circuito de Montmeló en 2016, con la KTM del valenciano cayendo al suelo muy cerca de él. También a otra que sufrió el mismo Lecuona el pasado año en la curva 10 de Jerez, con su moto detenida a solo un metro de él.





¡Qué susto de @LecuonaIker en la Q1! ?? ¡Su moto acabó rebotando en las protecciones después de una caída muy rápida!#CatalanGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/qfTZ26MuqP — DAZN España (@DAZN_ES) June 5, 2021

«En general, estoy contento por el día de hoy, porque he podido mejorar mi ritmo y mi vuelta rápida, rodando solo. Me siento muy fuerte con la moto, pero he tenido dos caídas bastante fuertes», explicó Lecuona, bastante contrariado. «. Al mismo tiempo, siempre estaba presionando. Lo siento por el equipo, porque sé que ahora tienen que trabajar muy duro para reparar las dos motos, pero también tengo que dar las gracias por el gran trabajo, porque sé que ahora es posible luchar en el grupo de cabeza».El australiano Remy Gardner, ya confirmado piloto de MotoGP para 2022, logró la 'pole' en Moto2, con los valencianos Arón Canet y Jorge Navarro undécimo y duodécimo respectivamente, y Héctor Garzó, decimonoveno tras quedarse fuera de la Q2. Por su parte, Gabriel Rodrigo consiguió su primera 'pole' del curso. Sin Carlos Tatay, lesionado, Jaume Masià, segundo en el Mundial, tendrá que remontar desde la novena posición, con su compañero y líder Pedro Acosta vigésimo quinto, y Sergio garcía Dols decimoveno.