Simoncelli critica duramente a Dirección de Carrera

Paolo Simoncelli, jefe del equipo SIC58 Squadra Corse y que perdió a su hijo en un trágico accidente durante el Gran Premio de Malasia de 2011, ha criticado duramente a Dirección de Carrera por permitir que Fabio Quartararo siguiera defendiendo su posición de podio en el GP de Catalunya con la cremallera del mono bajada tras perder además la pechera.

A las críticas de Joan Mir y otros pilotos por una actitud que fue sancionada con tres segundos añadidos a otra de tres segundos por pisar los límites del trazado, se ha unido esta semana en La Gazzetta dello Sport la de Paolo Simoncelli, que lamentó que no se hubiera descalificado al líder del Mundial.

"Necesitamos personas que tomen decisiones. Como el piloto que tiene que elegir en un microsegundo, entonces la Dirección de Carrera debe hacer lo mismo. Y como nunca sucede, significa que no saben como hacer su trabajo. Me parece extraño que Spencer, que era piloto, no pueda", dice en el rotativo italiano.

Es más, Paolo Simoncelli cree que con la patada de Rossi a Márquez en Malasia, que impidió al italiano sumar su décimo título en València, también faltó mano dura. "Los pilotos, como los niños, necesitan reglas, que hay que respetar. Se necesita una certeza de la sanción y una aplicación estricta. Pero también que sea inmediata, ni una hora más tarde ni la siguiente carrera. Si Rossi hubiera sido sancionado inmediatamente en Malasia tras el incidente con Márquez, habría terminado allí y en Valencia podría haber peleado por el décimo título. Este es un papel difícil donde se necesitan pelotas y si no las tienen deberían cambiar de trabajo", expresaba el italiano a La Gazzetta dello Sport.