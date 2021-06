Un artículo en El Periódico de Catalunya de Emilio Pérez de Rozas aseguraba esta semana que Valentino Rossi se está planteando abandonar el Mundial después de la carrera de Assen, a finales de junio, sin acabar el campeonato, subrayando que ese es "el temor de su escudería y de la propia organización del Mundial" ante los malos resultados que está cosechando esta temporada.

La noticia ha tenido un alto impacto en los medios italianos y ahora incluso los padres del piloto, Graziano Rossi y Stefania Palma, han querido comentarla, dando por descartado un adiós precipitado de Valentino.

Con 42 años Rossi atraviesa si peor racha deportiva desde que llegó al Mundial, en 1996. Marcha 19º en el actual campeonato con solo 17 puntos en siete carreras, no gana desde junio de 2017 y no ha logrado subir al podio en los últimos 17 grandes premios. Tras perder su asiento en el equipo oficial Yamaha , el italiano no ha logrado destacar en la formación satélite Petronas SRT. Pero una cosa son las cifras y otra, la motivación de Rossi para seguir intentádolo.

"¿De verdad crees que Valentino es de los que dejan las cosas a medias sin terminar? ¿Qué piensas? Yo diría que no, que no es de los que se retiran a mitad de año. No tiró la toalla ni siquiera en los días más oscuros con Ducati, dos años tuvieron que ser y dos años fueron, duros y tragados", recuerda Stefania Palma, la madre de Vale y de Luca Marini, en respuesta al diario 'Il Resto del Carlino'.

"Vale dio 72 vueltas el lunes en el test de Barcelona ¿Tu crees que un piloto que va a retirarse en dos semanas va a dar tantas vueltas buscando soluciones para mejorar la Yamaha? Valentino sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Puedo garantizarles que está enfadado con razón, pero sin duda alguna, no desanimado", insiste la mamá de Rossi.