Ana Carrasco vuelve a lo más alto del podio en Misano

La murciana Ana Carrasco (Kawasaki), campeona en 2018, regresó este domingo a la senda del triunfo al ganar la segunda carrera de la segunda cita del Mundial de Supersport 300, disputada en el circuito italiano de Misano.



La piloto de Cehegín, de 24 años, vuelve así a lo más alto tras recuperarse de una operación en la espalda que la mantuvo varios meses alejada de las pistas. No ganaba una carrera desde que se impuso en la primera manga en Portugal el año pasado.





Fue precisamente meses después, en Portugal y en unos entrenamientos, tuvoEste domingo se impuso en Misano con 232 milésimas de margen sobre el brasileño Meikon Kawakami (Yamaha) y 671 sobre el francés Samuel di Sora (Kawasaki).su compatriota Adrián Huertas (Kawasaki), décimo en la manga de este domingo tras ganar la del sábado.El Mundial de SSP300 se reanuda el 25 de julio en el trazado neerlandés de Assen.Agradecer al equipo, patrocinadores y familia, que me han ayudado mucho estos meses para volver a competir y ser competitiva", dijo en declaraciones remitidas a EFE.El viernes no conseguí ser competitiva del todo y en la Superpole no lo hice muy bien. Ayer en carrera sí que pude estar en el grupo de cabeza, pero no tuve mucha suerte y acabé 15ª", analizó."Hoy la carrera ha ido bien porque he salido bien y he recuperado muchas posiciones en las primeras vueltas. El grupo era muy largo y ha sido una carrera muy loca;", concluyó la primera mujer piloto que ganó un campeonato del mundo.