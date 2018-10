Detenido un campeón de motocross por dar una brutal paliza a su novia

El piloto de motocross y millonario Erick Bretz fue detenido por dar una brutal paliza a la que era su pareja, Melissa Gentz, por publicar en su Instagram una foto suya enseñando escote. El ahora exnovio, de 25 años, fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza y con orden de alejamiento de la chica.



Melissa Gentz sufrió una brutal paliza y ha decidido volver a compartir la foto de la polémica, que su exnovio le obligó a eliminar. Y para denunciar públicamente el maltrato añadió las imaágenes con las secuelas de los brutales golpes propinados por Bretz en su rostro.





La chica explicó a la policía que su exnovio la arrojó al suelo y quiso estrangularla rodeándole el cuello con sus piernas, además de darle golpes con una botella y tirarle del pelo."Vuelvo a publicar esta foto porque mi ex la eliminó, dijo que las chicas que tienen novio no deberían poner fotos enseñando escote. Os pido a todas las mujeres que tengáis el coraje de poner fin a relaciones violentas como la mía. Todo comenzó con quejas por fotos en Instagram y luego por los mensajes que recibí. Un día me agarró el pelo y me dijo que tenía que recordar que yo era la mujer en esa relación", explica Melissa en su Instagram."No quiero ocultar las señales de lo que me pasó porque ninguna mujer debería sentirse avergonzada o sentirse culpable por ser víctima de violencia machista", añadió Melissa en su perfil.También te puede interesar: