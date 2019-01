Daniel Albero, 'el diabético del Dakar', se retira de la prueba

Daniel Albero ha sido el primer piloto de motos con Diabetes Tipo 1 en participar en la prueba más dura del mundo del motor: el Rally Dakar 2019. Su odisea por tierras peruanas empezaba el pasado día seis de enero, tomando salida en Lima y dirigiéndose a miles de personas; "€los sueños se cumplen, hemos trabajado mucho para conseguir estar en esta línea de salida y este Dakar, va por vosotros.".

Este Dakar 2019 ha demostrado ser uno de los más cortos, pero también más intensos que se recuerdan en Perú. Tras una primera etapa el pasado día 7 de enero en la que el valenciano terminaba satisfecho y "con buenas sensaciones", empezaron a aparecer los primeros problemas con su moto Azucarilla, bautizada así por sus seguidores. Es necesario recordar que Daniel Albero participa en categoría Rookie, con muchas limitaciones en lo que respecta a asistencia y descanso personal, aunque según el piloto "€mucha gente me ha ayudado aquí, tengo buenos amigos y he hecho muchos otros que, seguro, son para toda la vida".

Albero partió de Carcaixent (València) con un resfriado que le ha pasado factura los últimos días y ha sido motivo de abandono de este Dakar 2019. Tras dos etapas muy duras los pasados 8 y 9 de enero, Albero ha decidido este jueves 10 de enero no tomar salida en la cuarta etapa entre Arequipa y Moquegua. "Ayer la moto no llegó en buenas condiciones, apenas he descanso un par de horas esta noche, tengo muchas llagas en los pies que me impiden caminar bien y el resfriado no se va, pese a medicarme. Hoy me he levantado con fiebre y no quiero empezar esta etapa maratón encontrándome mal, pues lo primero es la salud y el auto-control, más aún, siendo diabético tipo 1", comentaba Albero.

La retirada de Albero se une a la del también valenciano Joan Barreda, que partía como un firme candidato al triunfo final en motos.

Tras una deliberada decisión con su equipo, Dani Albero pasa a la historia como el primer piloto de motos con Diabetes Tipo 1 en participar en el rally más duro del mundo.