El primer parapléjico del Dakar queda fuera de carrera

Este viernes se acabó la aventura y el ejemplo de superación de Nicola Dutto, el primer piloto parapléjico en correr el Dakar en moto, y de sus ángeles de la guarda, los valencianos Julián Villarrubia y Pablo Toral. Un día antes, el cuarto miembro del Offroad Adventures Crew, Víctor Rivera, se quedó varado en una hoya de arena, y su moto ya no pudo volver a arrancar.

El resto pudo continuar la etapa, Julián con la moto dañada, por lo que decidieron atender las indicaciones de un comisario de ASO, confirmadas según el equipo por teléfono, e ir por carretera hasta el punto de paso 3 y de ahí a meta, donde les comunicaron que estaban fuera de carrera, según explicó luego Pablo Toral en su perfil de Facebook, cuya publicación reproducimos íntegramente:

"Bueno... no pude hacer el vídeo de la tercera etapa xq tuvimos problemas con gasolina en ls moto de Nicola y el enlace se hizo eterno y llegamos a las 2 de la mañana al vivoac... ayer tuvimos problemas en las motos causados x el fesfes y se rompió la moto de victor y la de Julian quedó dañada... llegados a un punto de un cruce de carretera con la especial nos dice un comisario de ASO que podíamos ir x carretera hasta el CP3 y de ahí a meta... incrédulos le pedimos q lo asegure y hace una llamada a algún alto cargo y le confirman q si q lo podemos hacer x asfalto.. decidimos coger esta opción para intentar salvar la moto de Julian y poder seguir la carrera los 3... pero nada más entrar a vivoac de la etapa nos dicen que estamos fuera de carrera... explicamos que no es posible, que nos han dicho q podíamos venir x la carretera pasando x el CP3 y nos dicen q eso es imposible... hablamos con el mismo Lavigne y después de estas llamando a uno y a otro (haciendo paripe y caritas) nos dicen q lo siente pero q ls decisión está tomada y que estamos fuera de carrera... ESTAMOS FUERA DE CARRERA POR QUE ESTE CARADURA NO QUIERE QUE UN PARAPLEJICO SIGA TERMINANDO ETAPAS DE LA CARRERA MÁS DURA DEL MUNDO.... Os pido disculpas por no hacer un vídeo como otros días... pero es q no puedo... tengo mucha impotencia encima y me caen las lagrimas como ahora mismo... DAROS LAS GRACIAS A TODOS POR VUESTROS ÁNIMOS Y POR TODO LL QUE NOS HABÉIS ALENTADO ESTOS DÍAS!!!! ??? Nos debemos quedar con lo que hemos conseguido y sabiendo que aún podíamos haber llegado más lejos.... GRACIAS GRACIAS GRACIAS".

Sin embargo, este viernes, ASO, organizadora del Dakar, había publicado en su página Web que Dutto seguía en carrera: "La voluntad y la determinación de Nicola Dutto son extraordinarias. Parapléjico desde que sufrió un accidente en 2010 en la Baja Italia, el piloto italiano ha luchado duro para poder subirse de nuevo a una moto y cumplir el sueño de participar en su primer Dakar. Una aventura que está encarando de forma magistral, al igual que los tres pilotos españoles que le acompañan, puesto que Nicola sigue en la carrera después de cuatro etapas durísimas en la arena".

Sin embargo, según confirmó el propio Julián Villarrubia a Superdeprote ninguno de los cuatro pilotos tomó la salida de la quinta etapa, en la que se realizaba la segunda parte de la jornada maratón hasta Arequipa, previa al día de descanso de este sábado.

De esta forma, tan solo el farmacéutico de Enguera Nacho Sanchis seguía en el Dakar, entre los cinco pilotos valencianos que tomaron la salida en Lima el pasado lunes. A la retirada de Joan Barreda en la tercera etapa cuando iba líder se unió el día siguiente Daniel Albero, el primer diabético en correr el Dakar, y este viernes Julián Villarrubia y Pablo Toral.

Este año el Dakar introducía como novedad la posibilidad de repesca para los pilotos que se retiren en las primeras etapas aunque esta posibilidad sólo está contemplada para coches y camiones, no para motos. Estos podrían volver a incorporarse a la carrera a partir de la sexta etapa en Arequipa, aunque con otra clasificación distinta de la oficial.