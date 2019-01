La expulsión del parapléjico del Dakar según Julián Villarrubia

La polémica expulsión por parte del Dakar de Nicola Dutto, el primer piloto parapléjico en desafiar a esta mítica carrera sobre dos ruedas, y de todo su equipo, sorprendió a toda la caravana y a los aficionados este viernes, cuando el Offroad Adventures Crew no tomó la salida.

Lo sucedido en la etapa 4 precipitó los acontecimientos en una medianoche surrealista en la que el equipo pasó de ser felicitado por llegar al vivac, a ser expulsado de la carrera, y a la mañana siguiente incluido de nuevo en la lista de salida, ya con las motos en el camión.

Los valencianos Julián Villarrubia y Pablo Toral, junto a Víctor Rivera acompañaban a Nicola Dutto como sus ángeles de la guarda, todos pilotos con amplia experiencia en este tipo de raids.

Consultado Julián Villarrubia por SUPER, el de Requena, que ayudó a Rafal Sonik a ganar en quads hace unos años, y con ocho Dakares a sus espaldas, explicó: "A ASO le importa una mierda, no quieren quedar mal de dejar fuera al piloto que más cámaras están siguiendo. Nos han dado hora de salida, nos hemos enterado a las 8:30 , y nos decían que sí, pero que teníamos hora de salida, pero estábamos fuera de carrera. La motos estaban en el camión. Ha sido un caos".

"Según quiere ASO, no va a ser porque nos saltamos unos waypoints pese a que fue un comisario el que nos dijo eso para poder continuar en carrera y no meternos en tierra, porque mi motor estaba muy tocado y así podríamos reparar. ASO quiere que nosotros seamos los responsables de estar fuera de carrera. No quieren ser ellos los que nos han excluido por una cagada de la propia organización con las informaciones", añadió.

"Yo conozco el reglamento, yo sé que no podíamos hacerlo (saltarse tres waypoints), pero cuando un comisario te dice sí que puedes hacerlo, no te preocupes, llama dos veces al PCO, y le autorizan esta maniobra, al final confundes a los pilotos. El Dakar constantemente cambia sus propias reglas para amoldarlo a las exigencias de la carrera, podía ser algo de eso, pero cuando llegamos al vivac nos felicitó Ducrocq que es el director de carrera, y luego nos dijo que estábamos fuera de carrera", concluyó.

Posteriormente, en su perfil de Facebook, Julián Villarrubia explicó con más detalles todo lo sucedido en una edición del Dakar que iba a ser histórica y que acabó en desolación para el equipo, tras un esfuerzo inhumano durante cuatro jornadas. A continuación la publicación íntegra del piloto valenciano:



NOS EXCLUYERON

No he querido publicar nada antes, porque escribir unas lineas con la situación de cabreo, impotencia, angustia, desolación, llanto, decepción por la que estoy pasando, no creo que ayudara en nada.

Efectivamente estamos fuera de carrera, aunque sois muchos los que me escribís que en la web del organizador teníamos hora de salida a la etapa 5, y la verdad cada vez entiendo menos el desastre organizativo y la política que sigue la ASO en su carrera, porque la esencia del dakar ya ni se huele. Ya os comente en la primera crónica, que tras mis 8 años de dakar no entendía tanto cambio organizativo, de personal, de reglamentos etc que estaba viendo en ese momento... Cuando las cosas funcionan, ¿Por qué cambiarlas?

Como siempre soy sincero os voy a escribir paso por paso lo que nos aconteció durante la etapa maratón y el por qué se actuó como se actuó?:

Tomamos salida los 4 pilotos del equipo a nuestra hora. En el km 75 de la especial, a consecuencia del Fesh-Fesh característico de esta etapa (Es una arena como si fuera harina tamizada o polvos de talco, fina fina que se mete por todos los sitios que puede) la moto de Victor Rivera Adventours dijo basta, el motor no aguantaba mas. Estuvimos 2h intentando repararla pero finalmente Nico dijo que siguiéramos los 3 para intentar llegar cuanto antes al campamento. Pues bien el corazón se te queda partido porque según empezamos la marcha soy consciente de que habíamos perdido al primero de los pilotos del equipo y eso nunca es bueno. ??

Continuamos la marcha y en el km 185 es mi moto quien empieza a pararse y Pablo Toral me tiene que ir remolcando.

Durante la neutralización que teníamos en medio, a Pablo un comisario de la ASO acreditado le indico que podíamos ir por carretera al CP3 validarlo, continuar al CP4 validarlo y entrar en meta. Todo ello conllevaba una penalización pero era una manera de llegar pronto al campamento y comenzar a reparar mi moto y poner a punto la de Nico y la de Pablo. Cuando nos transmite Pablo lo que le habían dicho, yo no me lo creía ya que no me sonaba de nada en el reglamento porque pone bien claro que si te saltas mas de 3 WPS estas fuera. Por lo que Pablo volvió con el mismo comisario y este llamo a Dirección de Carrerra y hablo directamente con Etienne Lavigne y al parecer el resultado de esa conversación era que SI que podíamos venir al campamento por carretera siempre y cuando validáramos los controles de paso. Así lo hicimos, Pablo siguió remolcando mi moto y validamos los controles de esta manera así como la llegada donde hicimos lo mismo y entramos al campamento.

Nada mas entrar, estaba Marc Ducrocq, el director de carrera esperándonos y nos dijo: "felicidades, pero quedáis fuera de carrera" Nosotros le explicamos paso por paso lo que sucedió. Empezaron hablar entre Marc y Etienne y nada seguíamos fuera de carrera. Finalmente Etienne nos dijo que si que había hablado con ese comisario pero que le explico bien clarito que teniamos que llegar al CP3 por roadbook y luego hacer el resto por carretera. No entiendo nada porque el comisario tras colgar con Direccion de Carrera saco un mapa y nos dijo, " mirad por aqui va el track y aqui estan los puntos que tenéis que validar, vosotros vais por carretera al cp3, os salis de carretera en este punto para validar el cp4 y seguis por carretera hasta meta".

Sinceramente hicimos lo que nos dijeron en ese momento, ni mas ni menos, porque si nos dicen en la neutralización que teníamos que llegar por roadbook al CP3 lo hubieramos podido hacer ya que teaniamos 130km y 4h por delante donde hubiéramos podido reparar mi moto llegar al CP3, salirnos a carretera ir al CP4 y llegar a meta.... es tan facil como esto... Pero esa información no nos la dieron de esta manera.

¿Que pienso ahora viendo esto? Pues... que una vez más, y en 8 dakares lo he visto antes por eso digo una vez mas, los comisarios juegan con nosotros como les viene bien y te destrozan ¿Por que? Pues abiertamente digo que el único piloto que estaba ganando a la carrera, al organizador y que rompía todos los estereotipos y esquemas hasta ahora vistos, es un paralitico y se llama Nicola Dutto. Ese piloto que les daba taaaaaaanto miedo que corriera porque va atado a la moto y si se cae en el agua se ahoga, y si la moto se prende fuego se asa como un pollo, él es el unico piloto que estaba ganandole a su carrera tan mediatica... porque claro... su carrera dejaria de ser la mas dura del mundo si un minisvalido llega al final... Sinceramente me siento decepcionado... hemos pasado 4 duras etapas y podíamos llegar a la 5 y estoy seguro de que hasta el final. Llevamos entrenando mucho tiempo el modo de conseguirlo y estabamos preparados fisicamente y psicologicamente. Eramos tres para mantener a Nico sobre la moto, nos hemos esforzado hasta que los musculos nos daban calambres del cansancio pero no nos importaba estabamos listos para hacer historia y.... una cosa es que nosotros no aguantemos, otra que Nico se encontrara mal, o que las motos siguieran diciendo basta a causa de la dureza del terreno. Pero una cosa muy distinta es que nos tomen el pelo y que nos ganen en un despacho, porque eso es lo que ha pasado... que nos han quitado de en medio en un despacho.

¿Sabeis otro cambio que ha habido en el reglamento? Bueno para inscribirnos cada piloto paga una inscripción alta en coste, hasta ahi todo bien, pues este año los coches pueden hacer "super-rally" y engancharse en la etapa 6 y las motos... si nos quedamos fuera nos quedamos fuera... no es normal, pero claro es su carrera y ellos ponen las normas...

Tras soltar todo esto, solo quiero agradeceros los comentarios de animo que me dais personalmente y que nos dais al equipo. El ambiente ahora no es muy saludable, estamos de camino en coche dirección Arequipa pero queremos transmitiros de parte de todo el equipo que a pesar de todo estamos contentos.

Lo que ha sucedido es increible y no tengo muchas más palabras para describirlo porque aun no me lo creo. Os pedimos que nos concentremos en el positivo y no tanto en lo negativo. Nos levantaremos de este golpe y no os decepcionaremos en el futuro, si como leéis, estamos hablando de futuro, pronto daremos noticias de lo deportivo referente a 2019 y 2020. GRACIAS A TODOS porque sin vosotros no estaríamos aquí.