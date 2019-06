Borja García hace doblete en el Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado este fin de semana la tercera cita del Racing Weekend con pleno de victorias para el valenciano Borja García en Turismos y del argentino Franco Colaponto en Fórmula 4.

El piloto valenciano Borja García ha sido el protagonista del día grande de Racing Weekend que se ha celebrado en el Circuit Ricardo Tormo. El piloto de Honda se ha llevado la victoria en las dos carreras del Campeonato de España de Turismos RACE y afianza su liderato en la general del renovado certamen impulsado por la Real Federación Española de Automovilismo, gracias al empeño de su presidente Manuel Aviñó y de Álvaro Barba.

La primera carrera ha sido un monólogo del valenciano tras una mala salida del poleman Álvaro Bajo (Honda). García se ha situado en la primera plaza y le ha bastado con media vuelta para establecer un margen suficiente mientras Fernando Navarrete (Hyundai) conseguía la segunda posición de la carrera por delante de Bajo.

La segunda carrera comenzaba con Borja García en la sexta plaza de la parrilla. "Hemos hecho buenos adelantamientos", ha señalado el líder del campeonato para explicar cómo se ha ido deshaciendo de los rivales para sumar su terca victoria consecutiva que le afianza al frente de la clasificación. García tras su remontada ha estado acompañado en el podio por Luis Barrios (Hyundai) y Álvaro Bajo.

"He pasado mucho calor", ha sido la primera expresión de Borja García al bajarse del coche para agradecer "a todo el equipo que ha hecho un trabajo increíble, me lo he pasado muy bien y hemos hecho buenos adelantamientos".



Fórmula 4

Franco Colapinto (Drivex) ha completado un espectacular pleno de tres victorias en las tres carreras de Fórmula 4, una actuación inmejorable para el joven piloto argentino, de solo 15 años, que se sitúa líder de la general por delante del piloto de Fórmula de Campeones Praga, Kilian Meyer que ha terminado en el podio en las tres carreras.

La primera carrera del día ha sido similar a la celebrada el sábado, con una mala salida del argentino que se ha visto favorecido por un problema mecánico del monoplaza del holandés Glen Van Berlo mediada la prueba. Por detrás, el piloto de la escuela del Circuit Ricardo Tormo Kilian Meyer ha terminado segundo en una brillante carrera y el holandés Tumen Van der Helm (MP Motorsport) ha sido tercero pese al acoso del piloto de Gandía Carles Martínez (Fórmula de Campeones Praga).

La última cita de la Fórmula 4 era la única en la que Colapinto no contaba con la primera posición de la parrilla, sin embargo el joven argentino ha conseguido por fín una buena salida que le ha permitido ganar su mano a mano particular contra Van Berlo. Meyer ha completado el podio en un gran fin de semana en el que no se ha bajado del cajón.

Entre las chicas Belén García (Global Racing Service) le ha ganado la batalla a la piloto de Albalat del Sorells, Nerea Martí (Fórmula de Campeones Praga) que ha contado con un nutrido grupo de aficionados entre los 4.500 asistentes al evento.

Las carreras del Campeonato de España de Resistencia GT se han saldado con un trepidante triunfo de Francesc Gutierrez y Josep Mayola (Ferrari 458) en la segunda manga de la Clase 1 con los coches de Resistencia y GT y con la pareja Billon-Malassagne en la división 2. Entre los TCR, los ganadores han sido el dúo formado por Gonzalo de Andrés y Enrique Hernando.