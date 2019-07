El español Toni Bou (Montesa Honda), veintiséis veces campeón del mundo de trial, no ha dudado en afirmar que continuará mucho tiempo en el trial ya que "va a ser así el tiempo que se pueda y creo que mientras tenga ganas y lo que haga me guste, será difícil que lo cambie", en alusión a probar otras modalidades deportivas.

"Al final hago lo que más me gusta, lo disfruto, y esa es la clave, pues mientras disfrute y pueda seguir luchando va a costar que llegue un punto y final ya que sé que aunque pierda un campeonato seguro que lo voy a querer recuperar al año siguiente, a no ser que haya un momento en que deje de disfrutar y entonces sí que me fijaría en empezar a hacer otras cosas", reconoció el piloto de Repsol Honda en su visita a la agencia Efe.

"He conseguido mucho más de lo que nunca nos hubiéramos podido imaginar y creo que es una carrera deportiva increíble con muchos éxitos y lo que nos toca ahora es disfrutar cada momento, aprovechar al máximo todo pues en cualquier momento se puede acabar y hay que trabajar para alargarlo el máximo posible", aseguró Bou.

"Quiero disfrutar, pasarlo bien, me gusta mucho lo que hago y, evidentemente, cuando ganas y te salen bien las cosas, después de la lesión del año pasado, éste año ha sido increíble para mí, con muy buenas sensaciones recuperando mi máximo nivel y consiguiendo un pleno de victorias", comentó el campeón del mundo español.

"Por eso, cuando todo va muy bien, es muy difícil pensar en más cosas, te lo estás pasando bien, te salen los resultados, así que porqué no en el futuro, pero mientras las cosas funcionen tan y tan bien va a ser muy difícil pensar en cambiar", recalcó Bou sobre su futuro inmediato.

"Al final es la vida del deportista, es lo más fácil que te puede pasar por la cabeza cuando tienes una lesión, el problema del año pasado es que fueron varias lesiones que no me dejaron estar cómodo y no disfruté lo que estoy acostumbrado", recordó sobre su lesión.

"Me gusta buscar siempre buenas sensaciones encima de la moto para llegar a las carreras más tranquilo, para poder luchar mejor contra todos los rivales y el año pasado fue muy diferente porque no podía encontrar esas buenas sensaciones ya que cuando estás lesionado te faltan", explicó Toni Bou.

"Este año ha sido muy diferente pero sí que es cierto que, evidentemente, en algún momento se te pasa por la cabeza que no vuelvas a estar al mismo nivel, sobre todo en el momento de la caída y la primera semana, pero luego todo eso se olvida, te recuperas y ya piensas en competir", incidió el campeón mundial de trial.

Sin rivales prácticamente desde 2007, una vez más Toni Bou señaló a una serie de españoles como los principales protagonistas en un futuro, no demasiado inmediato, a tenor de las condiciones en las que se encuentra el vigente campeón del mundo.

"Ya lo dije el año pasado, Jaime Bustos, que este año ha cambiado de marca y esta semana pasada ya quedó segundo -cambió de marca justo una semana antes de empezar el mundial y no estaba adaptado a la moto-, ha ido cogiendo ritmo y en el campeonato de España hizo un tercero y un segundo, ahora segundo en esta carrera del mundial -Francia- y creo que es muy jovencito, tiene 21 años, y si puede acabar de dar ese último paso es un rival muy peligroso porque tiene mucho talento, como también su compañero de equipo, Jorge Casales", señaló como posibles rivales para el futuro Toni Bou.

"Vamos a ver cómo se les da pues el deporte es muy complicado y dar ese último paso de calidad a veces es muy difícil, pero tanto el uno como el otro tienen un talento muy, muy bueno", agregó. Y sobre sus rivales extranjero, Toni Bou fue claro al afirmar que "hay cantidad de extranjeros, pero no hay calidad, está complicado".

"Hay un inglés, Toby Martin, que el año pasado parecía que iba a apuntar muchísimo, pero este año en la misma categoría está teniendo más problemas y parece que Marcely, que está en un equipo satélite nuestro lo ha pasado, al final es difícil, pero los españoles tenemos una escuela muy buena y en esta especialidad somos los mejores; el resto de pilotos se fijan en nosotros y no sé si es que hay un 'don' porque no acaban de llegar otros pilotos", resaltó el veintiséis veces campeón del mundo del equipo Repsol Honda.



Premio Princesa de Asturias

También ha reconocido que pensar en que le puedan conceder el Premio Princesa de Asturias "es difícil", puesto que "el trial es un deporte minoritario y es muy complicado llegar a tener un premio de esta magnitud".

En cualquier caso, sincero como siempre, Toni Bou recalcó no fijarse en los premios: "Siempre voy pensando en lo mío, me gusta disfrutar y pasarlo bien y creo que sí, que hemos conseguido muchos títulos, pero el trial es un deporte minoritario y no es fácil que piensen en ti para un premio así".