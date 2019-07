Fernando Alonso, muy cerca de correr el Dakar 2020

El piloto español Fernando Alonso podría correr el Rally Dakar en 2020, tal y como ha adelantado el programa Tiempo de Juego de la cadena Cope.

El asturiano correría esta competición con Toyota, vehículo con el que conquistó el Mundial de Resistencia junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima.



"Hay cosas que me interesan más que la F1"

Hace apenas unos días, Alonso Alonso descartó en el museo-circuito de La Morgal (Llanera) que lleva su nombre la vuelta a la Fórmula 1. La razón principal de que el mejor piloto español de todos los tiempos siga negando la posibilidad de su regreso es, según dijo, los retos que le atraen más que el "Circo". "Hace seis meses decidí dejar la Fórmula 1 debido a que la ambición que tengo no se encuentra ahí".

Se me presentan nuevos retos más atractivos que la Fórmula 1. Eso es lo que pensaba en el momento en el que decidí dejarlo y es lo que pienso ahora", dijo rotundo el ovetense. "La Fórmula 1 necesita una dedicación completa. Por mí parte la he tenido y he apostado por ello durante la mitad de mi vida. Ahora creo que debo centrarme en otras cosas que me resultan mucho más interesantes", prosiguió.