Polémico rodaje de un conocido piloto en terreno protegido

El piloto de enduro español Josep García, del equipo Red Bull KTM Racing Factory, ha generado una polémica en el Principado de Andorra por un vídeo en el que se le ve realizando una ascensión y unas piruetas con su moto por la zona del Pic Negre en la valle del Madriu-Perafita-Claror, uno de los parajes protegidos por la Unesco.

El vídeo del subcampeón del mundo de la especialidad generó un alud de críticas hacía el piloto de Súria y un llamamiento a favor del respeto al Madriu.

El acceso rodado por esa zona está totalmente prohibido a excepción de casos muy puntales que no se encuentran en esté caso las piruetas de Josep García. Por tanto, desde el órgano gestor de la Valle del Madriu se tramitó estos días la grabación a la policía andorrana para que analice si se puede imputar al piloto de enduro algún tipo de delito.

En algunos casos se podría llegar a castigar con prisión de tres meses a tres años o multa de hasta 60.000 euros y inhabilitación para el ejercicio del oficio o el cargo hasta de cuatro años.



Arrepentimiento



Josep García se ha mostrado arrepentido por su compartimiento y se ha disculpado después de enviar desde Rumanía un escrito a un medio de comunicación andorrano, el 'Altaveu', que fue el primero en mostrar el vídeo del piloto en la valle del Madriu.

"Después de toda la polémica que ha generado en el Principado de Andorra mi vídeo quiero pedir mis sinceras disculpas a todas las personas y entidades andorranas que se hayan sentido ofendidas y a los que les haya molestado mi actitud", afirma el piloto.

Además reconoce que desconocía que se encontrará en un espacio protegido. "No sabia que era una zona protegida porque de lo contrario no hubiera accedido y menos aún colgado el vídeo. Estoy muy arrepentido y me sabe muy mal. Soy amante de la naturaleza y la respeto. Tengo 22 años y me ha costado mucho llegar dónde he llegado. Ha sido un error que no se volverá a repetir. Espero que aceptéis las disculpas y que no se implique en este error muy personal a las personas y entidades que me ayudan", comenta.